Под стенами Кремля в Москве сторонник Украины напал на троих полицейских. Видео

В столице страны-агрессора РФ Москве 22-летний парень напал на троих полицейских, выкрикивая лозунги в поддержку Украины. Инцидент произошел днем 28 января на Манежной площади, которая находится в непосредственной близости от Кремля.

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Об этом сообщали российские СМИ и Telegram-каналы. По их данным, нападавшим оказался уроженец Ставропольского края Андрей Чальцев.

Он целенаправленно подошел к полицейским и распылил в их сторону перцовый баллончик, выкрикивая при этом проукраинские лозунги. После этого парень повалил одного из правоохранителей на землю, а когда его попытались задержать, начал отбиваться ногами и руками, но тщетно.

Чальцева в итоге задержали, а у пострадавшего полицейского диагностировали ушибы и химические ожоги глаз. Следственный комитет по г. Москва возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти, по которому нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее Чальцева уже задерживали за различные акции в поддержку Украины. Его привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Башкортостане несколько суток пытались подавить наиболее массовый с начала войны против Украины протест. Он вспыхнул из-за обвинительного приговора известному местному активисту Фаилу Алсынову, однако власти РФ довольно быстро среагировали на акции протеста.

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