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Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза: неофициально сообщают о пострадавших. Фото

Марина Лисничук
Новости России
1 минута
1,6 т.
Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза: неофициально сообщают о пострадавших. Фото

В России произошел очередной пожар на нефтепредприятии, после которого пропагандисты даже заявили об исчезновении человека. Огонь еще с вечера 24 сентября охватил цистерны с нефтепродуктами в Оренбургском районе, пожарные тушили его в течение всей следующей ночи.

На утро российские Telegram-каналы также сообщили об одном пострадавшем. В то же время причины ЧП не разглашаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным российского МЧС, цистерны с нефтепродуктами загорелись около 21:00 в воскресенье на 26 км трассы М-5 "Урал". Речь идет о территории частного предприятия возле поселка Холодные ключи. Туда отправили 70 пожарных с 30 единицами техники.

Видео дня

Утверждается, что они погасили возгорание "с помощью пенной атаки". Мол, открытого горения уже не было, но пожар все еще охватывал 500 кв. м.

Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза: неофициально сообщают о пострадавших. Фото

Неофициально россияне в Telegram писали о пяти горящих цистернах с сырой нефтью. Они же указывали, что после пожара на предприятии один человек пострадал и один пропал без вести.

В частности, 47-летнего мужчину в шоковом состоянии якобы госпитализировали с ожогами всех трех степеней более 50% тела. Пропавший – 37-летний сотрудник.

Официально в Минздраве Оренбургской области подтвердили только то, что пострадавший мужчина действительно находится в тяжелом состоянии. В то же время даже вероятные причины пожара в РФ так и не назвали.

Под российским Оренбургом ночью горела нефтебаза: неофициально сообщают о пострадавших. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября нефтебаза горела в российском Сочи. Это была самая дальняя атака БПЛА на черноморском побережье, когда впервые дрон подлетел в 25 км от сочинской резиденции диктатора Путина.

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