В России произошел очередной пожар на нефтепредприятии, после которого пропагандисты даже заявили об исчезновении человека. Огонь еще с вечера 24 сентября охватил цистерны с нефтепродуктами в Оренбургском районе, пожарные тушили его в течение всей следующей ночи.

На утро российские Telegram-каналы также сообщили об одном пострадавшем. В то же время причины ЧП не разглашаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным российского МЧС, цистерны с нефтепродуктами загорелись около 21:00 в воскресенье на 26 км трассы М-5 "Урал". Речь идет о территории частного предприятия возле поселка Холодные ключи. Туда отправили 70 пожарных с 30 единицами техники.

Видео дня

Утверждается, что они погасили возгорание "с помощью пенной атаки". Мол, открытого горения уже не было, но пожар все еще охватывал 500 кв. м.

Неофициально россияне в Telegram писали о пяти горящих цистернах с сырой нефтью. Они же указывали, что после пожара на предприятии один человек пострадал и один пропал без вести.

В частности, 47-летнего мужчину в шоковом состоянии якобы госпитализировали с ожогами всех трех степеней более 50% тела. Пропавший – 37-летний сотрудник.

Официально в Минздраве Оренбургской области подтвердили только то, что пострадавший мужчина действительно находится в тяжелом состоянии. В то же время даже вероятные причины пожара в РФ так и не назвали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября нефтебаза горела в российском Сочи. Это была самая дальняя атака БПЛА на черноморском побережье, когда впервые дрон подлетел в 25 км от сочинской резиденции диктатора Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!