Дрон упал в 25 км от резиденции Путина: новые детали атаки на нефтебазу в Сочи

Атака беспилотника на нефтебазу "Роснефти" в курортном районе Сочи Адлере стала самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье. Впервые дрон подлетел так близко к сочинской резиденции президента РФ Владимира Путина и упал в 25 км от нее.

Об этом пишет "Агентство. Новости". Издание отмечает, что Адлер находится примерно в 550 км от ближайшей территории, контролируемой Украиной – раньше дроны ни разу не залетали так далеко вглубь черноморского побережья РФ.

Так, самой дальней точкой был Туапсе, где в феврале 2023 года БПЛА также атаковал нефтебазу "Роснефти".

В этот раз беспилотник упал примерно в 25 км от официальной резиденции Путина "Бочаров ручей", которая находится ближе к Украине, чем атакованная нефтебаза. При запуске из Украины БПЛА должен был пролететь мимо резиденции.

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По данным издания "Проект", в сочинской резиденции Путина построена копия его кабинета из подмосковного "Ново-Огарево". Неподалеку от последнего в конце мая также уже падал беспилотник. А в начале мая дроны взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кабинет Путина.

"Агентство. Новости" отмечает, что в последние месяцы рядом сразу с несколькими резиденциями Путина обнаружили системы ПВО. Одна из них "Панцирь-С1" была замечена в Красной поляне (около 30 км от аэропорта Адлера), где, по данным журналистов, находится секретная резиденция Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около пяти часов утра 20 сентября в Сочи вспыхнул сильный пожар в районе аэропорта Адлера в 28 км от центра Сочи и АЗС "Роснефть", где огнем охватило резервуар с топливом. Власти заявили об атаке беспилотника.

– Сегодня утром взрывы также прогремели в оккупированном Крыму в районе Севастополя. В ГУР Минобороны Украины подтвердили ракетную атаку по местам дислокации техники РФ на полуострове.

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