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Под пропагандисткой "Первого канала" и "любимицей Путина" во время эфира сломался стул. Видеофакт

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
1,4 т.
Стул Екатерины Андреевой сломался

Российская топ-пропагандистка Екатерина Андреева едва не упала со стула, который сломался в прямом эфире. Это произошло 12 октября в программе "Время" на государственном "Первом канале", ведущей которого является 58-летняя россиянка.

Видео дня

Видео курьеза распространилось в соцсетях 13 октября. На записи видно: помощница режима Кремля рассказывала о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Внезапно пропагандистка начала падать, раздался звук ломающегося стула.

Она, держась двумя руками за стол, смогла подняться в исходное положение. Андреева продолжила зачитывать текст новости.

Курьез с Екатериной Андреевой

Пропагандистка Андреева является лицом "Первого канала" уже почти четверть века. Ее называют любимицей диктатора Владимира Путина. За свою карьеру она не раз получала награды от государства-агрессора, в том числе лично от главаря РФ: в 2003, 2008 и 2018 годах.

С 2001 по 2007 годы являлась соведущей "Прямой линии" с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее против вражеского пропагандиста Егора ("Тринадцатого") Гузенко в России было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд арестовал "военкора" на два месяца.

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