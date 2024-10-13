Под пропагандисткой "Первого канала" и "любимицей Путина" во время эфира сломался стул. Видеофакт

Российская топ-пропагандистка Екатерина Андреева едва не упала со стула, который сломался в прямом эфире. Это произошло 12 октября в программе "Время" на государственном "Первом канале", ведущей которого является 58-летняя россиянка.

Видео дня

Видео курьеза распространилось в соцсетях 13 октября. На записи видно: помощница режима Кремля рассказывала о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Внезапно пропагандистка начала падать, раздался звук ломающегося стула.

Она, держась двумя руками за стол, смогла подняться в исходное положение. Андреева продолжила зачитывать текст новости.

Пропагандистка Андреева является лицом "Первого канала" уже почти четверть века. Ее называют любимицей диктатора Владимира Путина. За свою карьеру она не раз получала награды от государства-агрессора, в том числе лично от главаря РФ: в 2003, 2008 и 2018 годах.

С 2001 по 2007 годы являлась соведущей "Прямой линии" с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее против вражеского пропагандиста Егора ("Тринадцатого") Гузенко в России было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд арестовал "военкора" на два месяца.

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