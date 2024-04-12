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Под оккупированным Луганском погиб бывший адвокат серийного убийцы Чикатило

Марина Лисничук
Новости России
1 минута
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Под оккупированным Луганском погиб бывший адвокат серийного убийцы Чикатило

Российский юрист Марат Хабибулин разбился в ДТП возле временно оккупированного войсками РФ украинского города Луганск. В прошлом он был адвокатом одного из самых жестоких советских серийных убийц Андрея Чикатило.

О его гибели написали 12 апреля российские пропагандистские издания. Там указывают, что авария произошла по дороге к Ростов-на-Дону.

Отмечается, что Хабибулин работал юристом в ростовском лечебно-реабилитационном центре "Феникс". Главный врач этой клиники Ольга Бухановская в комментарии росСМИ заявила, что точные причины его смерти неизвестны.

Под оккупированным Луганском погиб бывший адвокат серийного убийцы Чикатило

"ДТП или это проблемы со здоровьем, нам пока неизвестно, родственники завтра утром выезжают туда", – указала она.

Пропагандисты в новостях об аварии с Хабибулиным не стали рассказывать, что российский юрист делал на оккупированной территории Украины.

Известно, что Марат Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Андрея Чикатило, который в период с 1978 по 1990 год жестоко лишил жизни более полусотни человек. В результате Чикатило приговорили к смертной казни и расстреляли в 1994 году в тюрьме Новочеркасска.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января на трассе в Ростовской области РФ нашли мертвым пропагандиста Александра Рыбина. Неделей ранее он засветился во временно оккупированном украинском городе Мариуполь, рассказывая о коррупции "властей".

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