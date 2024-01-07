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Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
8 минут
309
Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют 'молиться'. Фото и видео

В ряде городов Московской области РФ россияне остались без отопления и горячей воды. В эти дни в Подмосковье фиксируются морозы свыше 23 градусов. 

Видео дня

Во многоэтажках трескаются батареи, а губернатор вместо того, чтобы реагировать на жалобы в соцсетях, трет комментарии возмущенных россиян. Об этом пишут российские СМИ, публикуя видео, как россияне пытаются согреться, разводя костры во дворах.

В ряде городов Московской области, в частности, в Подольске, Звенигороде, Красногорске, Сергиевом Посаде, Климовске и Лытаркино, тысячи жителей остались без отопления и горячей воды в морозы свыше 20 градусов. Некоторые живут так уже около недели: по данным росСМИ, блага цивилизации начали исчезать еще с 31 декабря прошлого года.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев о таких "мелочах" не задумывается: в его Telegram-канале появляются посты вроде отчета о пиар-акции "Елка желаний", в ходе которой российские чиновники якобы исполняют мечты детей.

Так, 4 января Воробьев написал, как дарил велосипеды детям, а 6-го – опубликовал отчет о том, как ездил поздравлять семью "героя СВО".

Подобная оторванность от реальности возмутила жителей Подмосковья, температура в квартирах которых в лучшем случае держится на уровне 11 градусов выше ноля, пол в подъездах превратился в ледовый каток, а батареи разорвало от мороза.

"Мы замерзаем! Обратите на нас внимание! Третьи сутки без отопления и горячей воды!" – писали возмущенные россияне в комментариях к постам губернатора.

Однако вместо того, чтобы "обратить внимание", Воробьев предпочел удалять нелицеприятные комментарии, на что тоже массово жалуются россияне.

Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео
Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео
Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео
Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео
Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео

Впоследствии возможность оставлять комментарии там вовсе закрыли.

Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео

Примерно такой же уровень понимания жители замерзающих населенных пунктов встречают и в аварийной службе.

Судя по комментариям, в ответ на жалобы россиян и их вопросы, как выживать при -23 градуса без отопления, им дают дельный совет: "Молитесь".

В конце концов в Подольске все-таки ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Назвали там и причину отсутствия тепла в квартирах россиян: отопление исчезло вследствие аварии на теплотрассе патронного завода. Власти заявили, что причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения на котельной, а это, в свою очередь, привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.

Тем временем Воробьев обвинил в аварии владельца котельной. Он также обратился в Следственный комитет с просьбой помочь забрать частную котельную в собственность муниципалитета. Также власти Подмосковья принялись уверять, что от них якобы факт аварии скрывали.

Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют "молиться". Фото и видео

В СК возбудили уголовное дело.

"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии", — сообщает СК РФ.

По данным Следкома, порыв якобы произошел 4 января, хотя часть замерзающих россиян утверждают, что в холодных квартирах встречали Новый год.

Тем временем власти Подольска отчитались об устранении аварии. Вот только жители города, которым от этих заявлений теплее не стало, не очень-то склонны верить, что теплоснабжение восстановлено.

Тем временем в подмосковном Лытаркино жители нашли выход из положения: они греются возле костров во дворах многоэтажек. 6 января местные власти также уверяли их, что работы по восстановлению теплоснабжения завершены. Но 7 января россияне снова проснулись в холодных квартирах.

Отопление также отсутствует у части жителей в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, Чехове, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах

"Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", — заявили в СК.

А местные постят видео разорванных от мороза труб в подъездах.

Напомним, ранним утром 7 января  под Москвой взорвали гранату в кальянной. Ранения получили четверо посетителей заведения.

Впоследствии стало известно, что взрыв совершил 45-летний мужчина. На входе охрана отобрала у него оружие, гранаты же зачем-то оставила.

Уже внутри заведения вспыльчивый посетитель, повздорив с другими клиентами заведения, бросил несколько гранат в центр зала. По данным некоторых росСМИ, злоумышленник был не только пьян, но и психически неуравновешен. Не вернулся ли он недавно из "командировки" в Украину и не является ли "ветераном СВО" – не уточняется.

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