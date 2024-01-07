Под Москвой тысячи людей четверо суток без отопления и начали жечь огни на улице, в аварийной советуют 'молиться'. Фото и видео

В ряде городов Московской области РФ россияне остались без отопления и горячей воды. В эти дни в Подмосковье фиксируются морозы свыше 23 градусов.

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Во многоэтажках трескаются батареи, а губернатор вместо того, чтобы реагировать на жалобы в соцсетях, трет комментарии возмущенных россиян. Об этом пишут российские СМИ, публикуя видео, как россияне пытаются согреться, разводя костры во дворах.

В ряде городов Московской области, в частности, в Подольске, Звенигороде, Красногорске, Сергиевом Посаде, Климовске и Лытаркино, тысячи жителей остались без отопления и горячей воды в морозы свыше 20 градусов. Некоторые живут так уже около недели: по данным росСМИ, блага цивилизации начали исчезать еще с 31 декабря прошлого года.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев о таких "мелочах" не задумывается: в его Telegram-канале появляются посты вроде отчета о пиар-акции "Елка желаний", в ходе которой российские чиновники якобы исполняют мечты детей.

Так, 4 января Воробьев написал, как дарил велосипеды детям, а 6-го – опубликовал отчет о том, как ездил поздравлять семью "героя СВО".

Подобная оторванность от реальности возмутила жителей Подмосковья, температура в квартирах которых в лучшем случае держится на уровне 11 градусов выше ноля, пол в подъездах превратился в ледовый каток, а батареи разорвало от мороза.

"Мы замерзаем! Обратите на нас внимание! Третьи сутки без отопления и горячей воды!" – писали возмущенные россияне в комментариях к постам губернатора.

Однако вместо того, чтобы "обратить внимание", Воробьев предпочел удалять нелицеприятные комментарии, на что тоже массово жалуются россияне.

Впоследствии возможность оставлять комментарии там вовсе закрыли.

Примерно такой же уровень понимания жители замерзающих населенных пунктов встречают и в аварийной службе.

Судя по комментариям, в ответ на жалобы россиян и их вопросы, как выживать при -23 градуса без отопления, им дают дельный совет: "Молитесь".

В конце концов в Подольске все-таки ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Назвали там и причину отсутствия тепла в квартирах россиян: отопление исчезло вследствие аварии на теплотрассе патронного завода. Власти заявили, что причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения на котельной, а это, в свою очередь, привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.

Тем временем Воробьев обвинил в аварии владельца котельной. Он также обратился в Следственный комитет с просьбой помочь забрать частную котельную в собственность муниципалитета. Также власти Подмосковья принялись уверять, что от них якобы факт аварии скрывали.

В СК возбудили уголовное дело.

"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии", — сообщает СК РФ.

По данным Следкома, порыв якобы произошел 4 января, хотя часть замерзающих россиян утверждают, что в холодных квартирах встречали Новый год.

Тем временем власти Подольска отчитались об устранении аварии. Вот только жители города, которым от этих заявлений теплее не стало, не очень-то склонны верить, что теплоснабжение восстановлено.

Тем временем в подмосковном Лытаркино жители нашли выход из положения: они греются возле костров во дворах многоэтажек. 6 января местные власти также уверяли их, что работы по восстановлению теплоснабжения завершены. Но 7 января россияне снова проснулись в холодных квартирах.

Отопление также отсутствует у части жителей в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, Чехове, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах

"Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", — заявили в СК.

А местные постят видео разорванных от мороза труб в подъездах.

Напомним, ранним утром 7 января под Москвой взорвали гранату в кальянной. Ранения получили четверо посетителей заведения.

Впоследствии стало известно, что взрыв совершил 45-летний мужчина. На входе охрана отобрала у него оружие, гранаты же зачем-то оставила.

Уже внутри заведения вспыльчивый посетитель, повздорив с другими клиентами заведения, бросил несколько гранат в центр зала. По данным некоторых росСМИ, злоумышленник был не только пьян, но и психически неуравновешен. Не вернулся ли он недавно из "командировки" в Украину и не является ли "ветераном СВО" – не уточняется.