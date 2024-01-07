Под Москвой взорвали гранату в кальянной: есть пострадавшие

В России снова случилось ЧП. В Домодедово Московской области в кальянной произошел взрыв: российские пропагандисты сообщают о подрыве гранат в помещении заведения.

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Вследствие взрыва есть пострадавшие. Их с травмами госпитализировали.

По версии пропагандистов ТАСС, вследствие взрыва в кальянной пострадали три человека. Пропагандистский паблик 112 утверждает, что пострадавших четыре. Оба так называемых СМИ сходятся на том, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Чуть позже стало известно, что ранения получили четыре человека.

"21-летний студент МЧС Даниил К. пострадал во время взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове. По нашей информации, он получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Его доставили в Центральную городскую больницу", – пишет один из роспабликов.

Кроме студента пострадали еще трое посетителей: 28-летнего Станислава К. увезли в больницу с осколочными ранениями туловища и конечностей, 34-летнего Нурлана А. — с частичной потерей слуха, ЧМТ и ранами головы, шеи и рук. А 35-летняя Нигора А. пожаловалась на частичную потерю слуха в левом ухе, но от госпитализации отказалась.

Взрыв в кальянной на улице Гагарина прозвучал около 6 часов утра по московскому времени.

Пропагандисты РФ также не могли прийти к единому мнению по поводу того, что именно послужило причиной ЧП. Пока одни пишут о "взрыве гранаты", другие утверждают, что гранат было три и они были светошумовыми.

Большинство пропагандистов о причинах взрыва не пишут ничего. Но один из популярных российских пабликов отмечает, что "прохожий поругался с посетителями на улице, зашёл в лаундж-бар, после чего произошёл взрыв".

Чуть позже появились новые подробности. По данным пропагандистов, гранату бросил в центр зала мужчина, у которого перед этим на входе отобрали оружие.

"Пришел мужчина с оружием, работники заведения у него его отобрали, после он достал гранату и кинул ее в центр зала, задело три стола", — цитирует один из пабликов рассказ очевидца.

Пропагандисты добавили, что мужчина якобы страдает психическим заболеванием и находился под воздействием алкоголя.

На месте работали экстренные службы.

Ближе к полудню пропагандисты заявили о задержании мужчины, устроившего взрыв.

"43-летний местный житель утром начал конфликтовать с посетителями на улице, а потом зашёл в заведение и стал угрожать гостям и сотрудником, после чего бросил гранату. Она задела несколько столиков, за которыми отдыхали гости. Взрыв был такой силы, что разбудил жителей соседней многоэтажки. Трёх парней госпитализировали с ранениями головы, туловища и шеи. Ещё у одной женщины травмировало ухо, она серьёзно не пострадала. Нападавший с места сбежал, но его личность быстро установили по камерам", – отмечено в сообщении одного из пабликов.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске на аэродроме "Шагол" сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло в ночь на 4 января.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение Су-34 и обнародовали видео горения вражеского самолета, снятого человеком, предположительно совершившим поджег.