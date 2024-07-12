Под Москвой разбился пассажирский самолет: есть жертвы. Видео

Под Коломной в Московской области России 12 июля упал и взорвался самолет авиакомпании "Газпромавиа". Перед катастрофой Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия; есть жертвы.

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РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на борту, предположительно, был только экипаж – три человека. Они погибли.

Один из популярных пропагандистских Telegram-каналов сообщил, что на место ЧП отправилось около 10 авто скорой помощи и пожарных машин, в небе кружили несколько вертолетов.

Согласно информации на 16:00, рухнувший Superjet "Газпромавиа" вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А.Воронина, во "Внуково". Место падения – в районе деревни Апраксино в 20-ти километрах от точки взлета.

Пропаганда утверждает, что ЧП произошло во время тестового полета после планового ремонта. Самолет был произведен в 2014 году, "Газпром" был его единственным эксплуатантом.

Борт находился в воздухе более часа перед падением, предварительно, он летал кругами.

Sukhoi Superjet 100 управляли:

1. Евгений Булавко, капитан;

2. Максим Лукманов, второй пилот;

3. Владислав Харламов, бортпроводник.

Добавим: ООО "Газпромавиа" – это российская авиакомпания, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

Она является генеральным авиаперевозчиком ПАО "Газпром" и его дочерних структур. Помимо этого, выполняет коммерческие перевозки.

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