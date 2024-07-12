В Норвежском море столкнулись российские корабль и глубоководный аппарат: в ГУР раскрыли детали инцидента

В Норвежском море столкнулись русский корабль и модернизированный русский глубоководный аппарат "АС-36". Это произошло 1 июля 2024 во время испытаний.

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В результате чего глубоководный аппарат получил повреждения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36", – говорится в сообщении.

Модернизация аппарата проводилась в Санкт-Петербурге на "Канонерском судоремонтном заводе" с 2017 года.

Носителем "АС-36" был спасательный корабль Северного флота РФ "Михаил Рудницкий". При спуске глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкий" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36".

В результате инцидента глубоководный аппарат получил повреждения, которые делают невозможным дальнейшее проведение испытаний.

Сейчас россияне оценивают масштабы убытков и время, необходимое для ремонта "АС-36".

Напомним, что морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин в Черном море вблизи Крыма, в результате чего были поражены по меньшей мере четыре корабля оккупантов. Взрывчатку наши защитники разместили на маршрутах, которые используются исключительно военными кораблями страны-агрессора.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши воины уничтожили более 20% кораблей Черноморского флота РФ.

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