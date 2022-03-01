Почти 70% россиян поддержали проведение военной операции в Украине: чем оправдывают

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Почти 70% россиян поддерживают войну в Украине. Ждут "денацификации" и демилитаризации Украины, хотят "защитить" русскоязычных жителей ОРДЛО и дать отпор НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно исследованию, поддерживают решение провести специальную военную операцию в Украине 68% россиян.

26% опрошенных (каждый четвертый) считает, что целью операции является "защита русскоязычного населения "Л/ДНР".

20% респондентов (каждый пятый) уверены, что главная цель операции заключается в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО в Украине.

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Еще столько же граждан России считают, что операция проводится для того, чтобы провести в Украине демилитаризацию (20%).

7% ответили, что Россия преследует цель провести "денацификацию" Украины и изменить ее политический курс, 6% — сменить недружественный для России политический режим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин после поражений в Украине перевел ядерные силы на "особый режим боевого дежурства". В мире это восприняли как однозначную угрозу ядерными ударами - США пообещали ответить на ядерные угрозы Кремля "сильнейшим образом".