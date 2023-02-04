Блог | Александр Кирш: Почему пуйло именно симулянт, а не клинический идиот

В сталинградской речи директора мордора снова содержались угрозы Западу: и что бронетехникой, мол, дело не закончится, ибо россии есть чем ответить, так что эта война не будет похожа на прежние, и что друзья, мол, у него имеются не только в Европе, но и в Северной Америке.

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Ну, насчёт друзей в Северной Америке — это скорее тупая подножка его рыжему корешу (трам-пам-пам), которому вряд ли она поможет пробиться даже в КАНДИДАТЫ в президенты от своей слоновой партии, не то что снова зайти в Белый дом, так что говнюк оказал другу-слону медвежью услугу.

А вот что касается традиционного для хозяина орды шантажа непривычным оружием, то есть, как всегда, ядерным (можно подумать, американцы о нём и слыхом не слыхали и украл его мордор не у той же Америки), то это снова пошла любимая игра пуйла "я идиот и потому непобедим".

Так вот, действительно ли оно идиот — или просто берлагоподобный симулянт? Смею утверждать, что таки симулянт.

Нужно, прежде всего, учитывать, где оно изначально работало и как начинало. В той ГБ-шной среде брать на понт пустой угрозой, разводя лохов, было главным мастерством профессиональных подонков. Ничуть не более мерзким, чем та стандартная мерзость, которой они занимались "по долгу службы".

Либо "Новичок", либо блеф — то есть либо убийство (и тогда шантаж не нужен, просто этим убийством будут шантажировать уже других), либо шантаж таким убийством (когда убить пока что не могут). Третьего им не дано. Такова их природа, их среда, в которой оно росло и откуда оно вылезло.

Другими словами: раз оно шантажирует, значит — точно не убьёт! Ведь убивает оно только не предупреждая (например, взрывая то всё польское руководство, то — по ошибке — MH-17). Принцип чрезвычайно прост: слово и дело ВСЕГДА расходятся, оно врёт постоянно и исключений не делает, ложь — способ его существования, случайно скажет правду — умрёт, так они живут, так они устроены. Разведчикам-иноагентам не надо париться: достаточно просто взять его текст, его прямую речь из открытых источников и заменить содержимое противоположным по смыслу — всё, 100%-ная информация готова!

Роль идиота — тоже его блеф-игра, только блефует оно тогда не, как обычно, несуществующей мощью, а несуществующей болезнью. (Народ свой — да, оно сделало действительно ошизевшим, но лично само пуйло идиотом от этого вовсе не стало.)

Умники — из числа особо умных — могут возразить, что безнадёжную свою войну оно же ведь таки начало, стало быть — таки идиот? Э-э-э, нет! В победоносную победу пуйла-победителя, победившего Украину за несколько дней, верили тогда [почти] все, включая просвещённый высокоумный Запад. Так что идиот оно в ничуть не бОльшей степени, чем весь этот обамомеркельномакронный политистеблишмент. Ну, просчитался дед, как и они, кстати, все тоже, но это ещё не клиника, это безмозглый глупый дурацкий дурак, но это ещё не идиот в такой степени, какою оно их всех хитро пугает.

Идиоты, скорее, — кто верит, хотя это у них не клиника, а ставшая политикой постоянная перестраховка, обратная сторона знаменитой доктрины 1%. Смысл этой доктрины — при угрозе [например, ядерной атаки противника] с вероятностью 1% действовать так, как если бы вероятность была 100%-ной. Но если автор этой доктрины знаменитый Дик Чейни сформулировал её для ДЕЙСТВИЯ, то нынешние доверчивые балбесы используют её как оправдание БЕЗдействия! Превратив, таким образом, доктрину американской силы в доктрину американской трусости, то есть как раз в то, о чём пуйло чекистское не смело и мечтать!!! Ему достаточно пискнуть — и 1% готов, Америка обезоружена!!!

Так кто из них "в астрале"? Симулянт — или доктора с докторскими степенями из высокоучёных институтов, наперебой убеждающие Байдена немножко поперевыжидать?!

Вспомните, как пуйло затряслось от страха, когда в Польшу залетела ракета, и как счастливо оно благодарило Штаты с НАТО за то, что там "быстро разобрались" и не начали ту самую войну, которой оно же само их пугает!!!

Диагноз: здоров, просто сволочь. Докторам на заметку.