'Почему они так геройски и победоносно воевали в Сирии?' Гиркин набросился на генералов РФ из-за провалов в Украине

Бывший главарь террористической "ДНР", полковник ФСБ РФ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) ополчился на российских генералов из-за провалов страны-агрессора в Украине. Террорист не может понять, почему в Сирии они воевали "геройски", а в соседней стране у них "ничего не получается".

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Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале. В частности, он сделал репост публикации российского полковника авиации Виктора Алксниса, в которой тот задался вопросом, победила ли наконец Россия в Сирии или нет.

Как отметил Алкснис, после 2017 года ничего не слышно о российских "победах" в Сирии. По его словам, "маленькую победоносную войнушку" в этой стране якобы устроили для того, чтобы отвлечь внимание россиян от ситуации на Донбассе и "обеспечить реализацию предательских Минских соглашений".

И эти же люди в феврале 2022 года "организовали победоносный марш на Киев", где, как ожидали оккупанты, на Крещатике их якобы должны были ждать "толпы восторженных киевлян с цветами", заявил Алкснис.

"Меня Сирия тоже волнует неимоверно. Как ни увижу усыпанных генеральско-геройскими звездами стратегов штурма Дейр-эз-Зора и освободителей Пальмиры – так сразу начинаю недоумевать: отчего они так геройски и победоносно воевали в Сирии и почему у них в Украине ничего не получается? Воздух другой?" – заявил Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Гиркин жестко наехал на Путина и посоветовал ему "заткнуться", чтобы не позорить РФ. Глава Кремля должен прекратить рассказывать, как Запад "восемь лет" водил его за нос, считает террорист.

– По данным источников, в конце 2022 года крупнейшие госкорпорации и предприятия России получили задание немедленно собрать и отправить гуманитарные грузы в Сирию.

– В прошлом году Москва направила в Украину из Сирии более 500 боевиков преимущественно для выполнения небоевых задач. В основном им поручена охрана объектов в оккупированных Луганске и Донецке.