Кремль отправляет помощь Сирии, власти перевели на семьи обеспечение 'мобиков' в Украине

В конце 2022 года крупнейшие госкорпорации и предприятия России получили правительственное письмо с призывом немедленно собрать и отправить гуманитарные грузы для очередного братского народа в Сирию. Очевидно, Кремль даже перестал делать вид, что его волнует судьба мобилизованных на фронте в Украине, куда те добираются едва ли не своим ходом и с личным снаряжением.

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О письме с довольно циничным содержанием рассказал автор Telegram-канала Досье шпиона. Он отмечает, что стихийная забота о сирийцах была вызвана в Москве еще задолго до трагического землетрясения.

"С целью поддержки дружественного народа Сирийской Арабской Республики организовать сбор гуманитарных грузов, а именно товаров продовольствия, вещевого имущества, медицинских товаров, детского питания и прочих товаров гуманитарного назначения, для дальнейшей переправки на территорию САР..", – указано в сообщении содержание письма из Москвы.

Отмечается, что кроме действительно необходимых вещей и продуктов, перечень рекомендованных благ предусматривает и довольно изощренные предметы. Например, канцелярские товары, церковные свечи и бытовую технику.

"Циничен также тот факт, что местом сбора гуманитарных грузов определили один из военных аэродромов Воздушно-космических сил РФ, который по логике, должен был бы отправлять помощь на фронт. Но видимо Сирия нуждается больше, чем российский солдат", – подчеркивает автор публикации, подчеркнув, что вся помощь сирийцам осуществляется строго из российского бюджета.

Вероятно, подобная тенденция России, которая все более откровенно и очевидно плюет на собственную армию, должна стать поводом для новых призывников "пораскинуть мозгами". Но пока их вполне устраивают лозунги о "великодержавности" и вопли "Гойда!", на устах с которыми они бегут "спасать Украину от неонацистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году Москва направила в Украину более 500 сирийских боевиков в основном для выполнения небоевых задач.В основном им поручено охрану объектов в Луганске и Донецке.

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