Предательницу Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине: призывала к свержению конституционного строя

Российскую пропагандистку, украинскую предательницу адвоката Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Среди прочего ее обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя.

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Об этом 24 октября сообщили в Офисе генерального прокурора. По жалобе ОГП Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила Монтян права на занятие адвокатской деятельностью.

Имени предательницы правоохранители не называют, однако, судя по обнародованному фото, фигуранткой является именно Монтян.

Ранее, в марте 2023 года, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пропагандистки, говорится в сообщении.

Татьяну Монтян обвиняют в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвату государственной власти Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины, публичному отрицанию вооруженной агрессии РФ и оправданию войны (статьи 109, ст. 110, ст. 111-1 , ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным расследования, после начала большой войны, с марта 2022 года Монтян публично высказывалась на пропагандистских каналах страны-агрессора.

Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию России и призвала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению государственной границы Украины.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ по оперативному сопровождению Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году СБУ сообщила Монтян о подозрении. Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу относительно того, что она публично оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Татьяна Монтян попала в базу "Миротворец" еще в 2015 году, в 2021-м сбежала в Россию. С тех пор пропагандистка Кремля регулярно посещает оккупированные районы Донбасса, где готовит материалы для росТВ.

В прошлом году Татьяна Монтян получила контузию вследствие взрыва FPV-дрона на фронте. По данным росСМИ, БПЛА запутался в проводах, поэтому ей удалось выжить.