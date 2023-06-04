'План сорвался': в Госдуме пожаловались, что Россия не достигла ни одной из целей вторжения в Украину. Видео

Первый заместитель председателя комитета нелегитимной Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин пожаловался, что Россия не смогла достичь ни одной из целей, ради которых начала полномасштабное вторжение в Украину. Но он все равно поддерживает продолжение войны.

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Такое заявление Затулин сделал во время выступления на форуме "Какая Украина нам нужна?", проходившем в Москве. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Российский политик открыто признался, что цель широкомасштабного вторжения заключалась в том, чтобы "достаточно быстро развалить украинское государство". Но, по его словам, этот план сорвался, потому что с самого начала был нереальным.

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните - денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы добились результатов на сегодняшний день? Ни по какому", – сказал он.

Он также добавил, что некоторые из этих пунктов потеряли содержание, к примеру, Украина никогда не будет нейтральной.

"Остается Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать в результате всего или нет? Остается, я могу сказать. Остается. Потому что сил на то, чтобы это одолеть, при той поддержке, которую им оказывают, – не хватает. Остается", – добавил Затулин.

При этом он хочет продолжения войны.

"Пока Россия не выйдет на те пределы, которые позволили бы отрезать Украину от моря и таким образом угрозу отвести от Крыма, от Кавказа и всего остального", – резюмировал политик.

Напомним, у российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая президент российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин выступил в эфире НТВ и призвал избрать нового президента в 2024 году. По его словам, это его стране необходимо для того, чтобы "восстановить нормальные отношения" с Европой.

После недавней атаки БПЛА на Москву в России изрядно испугались новым "витком эскалации" войны против Украины. Даже пропагандисты признали, что это только начало ударов и что у украинцев есть еще козырь в рукаве.

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