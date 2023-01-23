Песков признал, что указ Путина о 'частичной' мобилизации в РФ продолжает действовать, но попытался оправдаться

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков признал, что указ российского лидера Владимира Путина о "частичной" мобилизации в стране продолжает действовать. При этом представитель Кремля попытался оправдаться, заявив, что документ якобы предусматривает и "другие мероприятия".

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А непосредственно призыв, как он утверждает, якобы завершен. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач вооруженных сил, – это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части это (указ. – Ред.) продолжает работать", – сказал Песков.

Он уточнил, что это включает исполнение закрытого пункта указа, который связан с количеством мобилизуемых. Спикер Путина добавил, что призыв осуществлялся до достижения установленной численности.

Следует отметить, что в России количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, резко снизилось после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И так же резко оно возросло после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.

Напомним, россиянка в разговоре с мужем-оккупантом пожаловалась на процесс мобилизации в России. По ее словам, на войну против Украины бросают абсолютно всех, даже "косых и хромых".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в России готовятся к проведению новой волны мобилизации. На этот раз под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы и других "центральных регионов".

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