Песков отказался исключить возможность применения РФ ядерного оружия – CNN

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков признал, что страна-агрессор еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине. Также он отказался исключать, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Об этом спикер Путина заявил в интервью корреспонденту CNN Кристиане Аманпур. На вопрос, при каких условиях российский лидер использует ядерный потенциал, тот ответил, мол, если будет "экзистенциальная угроза для нашей страны, то может быть".

Песков заверил, что "специальная военная операция" – официальный эвфемизм Кремля для обозначения вторжения России в Украину – "проводилась строго в соответствии с заранее установленными планами и целями".

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При этом он предупредил, что их цели в Украине еще не достигнуты: "Ну, во-первых, еще нет. Пока (Путин. – Ред.) не добился".

Несмотря на многочисленные факты о российских авиаударах по гражданским объектам, которые служили укрытиями для простых украинцев, в разговоре с иностранным журналистом Песков продолжал утверждать, что РФ наносила удары "только по военным объектам" в Украине.

Спикер главы Кремля также повторил его требования, утверждая, что "основные цели операции" – "избавиться от военного потенциала" украинского государства, обеспечить ее статус "нейтральной страны", избавиться от "националистических батальонов". Помимо этого, для Украины – признать, что Крым, оккупированный Россией в 2014 году, "является частью" страны-агрессора, и что "Л/ДНР" тоже "уже являются независимыми государствами".

Отмечается, что его интервью появилось после того, как западная разведка сообщила, что операции России в некоторых частях Украины застопорились.

Отметим: спустя четыре дня после нападения на Украину глава РФ приказал своим военным генералам привести ядерное оружие в состояние повышенной готовности. Это, утверждал он, стало ответом на "недружественные экономические действия" и "агрессивные заявления" стран НАТО. Экс-министр энергетики США Эрнест Монис подчеркнул, что Путин создал опасный момент, именно таким является видение автократа с ядерным арсеналом, который вернул широкомасштабную войну на европейский континент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты с росТВ в очередной раз пригрозили странам Европы ядерным оружием. В частности, россияне заявили, что РФ вполне может нанести удар по польской столице Варшаве.

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