Угроза ядерной войны: Путин создал опасный момент – The Economist

Президент России Владимир Путин развязал жестокую, неоправданную атаку на Украину, не похожую ни на что в Европе со времен Второй мировой войны. Российские войска до этого момента использовали обычное оружие из танков, артиллерии и авиации, а также кибератаки.

Однако через четыре дня после нападения Путин приказал своим генералам привести российское ядерное оружие в состояние повышенной готовности в ответ на, по его словам, "недружественные экономические действия" и "агрессивные заявления" стран НАТО. Таково видение решительного автократа с ядерным арсеналом, вернувшим широкомасштабную войну на европейский континент, сообщается в материале экс-министра энергетики США Эрнеста Мониса для издания The Economist.

Видео дня

Президент России создал действительно опасный момент в глобальных отношениях, который генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш 14 марта назвал "опасным событием". По его словам, перспектива ядерного конфликта, когда-то считавшаяся немыслимой, "теперь снова в пределах возможного".

Россия не сталкивается с угрозой нападения, не говоря уже о ядерной атаке со стороны Америки, Великобритании, Франции или НАТО. Хотя президент США Джо Байден и НАТО дали понять, что они ответят на любое нападение России на страну-члена НАТО, Украина не является членом Альянса. А Америка и НАТО категорически заявили, что не будут воевать с Россией на украинской территории. Ни Америка, ни ее союзники не хотят войны – традиционной или ядерной – с Россией.

Действительно, трезвая реакция Америки на приказ Путина о ядерной опасности еще больше подчеркнула приверженность Соединенных Штатов и НАТО добиваться деэскалации нынешнего кризиса. Но это не значит, что Запад не будет решительно противостоять агрессии России. Это ставит фундаментальный вызов глобальной системе, которая десятилетиями была основой международной безопасности и процветания. Путин очень недооценил реакцию мира и эффективность сопротивления.

Ядерные угрозы Путина усугубляют неопределенность и риски, поскольку возникают вопросы о том, как далеко он зайдет, чтобы достичь своих конечных целей в Украине и Европе. В тумане войны случаются вещи, которые не входят ни в один план и могут привести к просчетам или ошибкам.

С ростом напряженности и угрозами российских ядерных сил в повышенной боевой готовности заблудившийся над польско-украинской границей военный самолет или военное столкновение в регионах Балтийского или Черного моря могут спровоцировать эскалацию и потенциально катастрофические события.

В последние годы в этих регионах было слишком много тесных столкновений между вооруженными силами НАТО и России. Риск непреднамеренной эскалации указывает на мудрость американской сдержанности перед лицом ядерной агрессии Путина. Запад должен продолжать сигнализировать о том, что он не намерен использовать ядерные угрозы для разрешения нынешнего кризиса и что любые попытки России сделать это неприемлемы.

Как сообщается, разочарование Путина растет из-за сопротивления Украины. Запад поддерживает Украину военной и гуманитарной помощью, а на Россию оказывает давление беспрецедентными экономическими санкциями. По мере того как Путин становится злым и нетерпеливым, возрастает риск усугубления конфликта. Если не добиться быстрой или решительной победы, Путин может усилить зверства против гражданского населения и продолжить бряцание ядерным оружием.

Этот опасный момент требует от международной дипломатии потребовать немедленного прекращения огня и содействия выходу России с территории Украины. Они должны способствовать развитию долгосрочного дипломатического урегулирования вопросов, связанных с Украиной и более широкой архитектурой европейской безопасности, учитывая обеспокоенность России.

В более широком смысле этот кризис выводит фундаментальную истину о том, что ядерное оружие не является ни законным, ни практическим для ограниченной войны или политического принуждения. Она не играет никакой полезной роли, кроме как сдерживать использование ядерного оружия другими. Поскольку ни одна страна не угрожает России ядерным оружием, Путину не следует повышать ядерные ставки. Пожар на Запорожской АЭС и военная деятельность вокруг Чернобыльской АЭС напоминают, что в тумане войны нельзя исключать ядерную катастрофу.

Россия перешагнула грань создания гуманитарной катастрофы и пренебрежения международными законами и нормами, которые невозможно ни простить, ни забыть. Мы не знаем, будут ли у нынешних и будущих мировых лидеров видение и желание уменьшить и в конечном итоге ликвидировать ядерные риски. Но вторжение Путина в Украину вернуло мир обратно в гораздо более опасную эпоху.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вторгшаяся в Украину Россия может планировать нападение и на территорию других государств. В частности, в зоне риска страны Балтии. Так, перекрытие сухопутного сообщения между Калининградом и Беларусью, которое называют Сувальским коридором, больно ударит по странам Балтии. Сейчас там проходит граница между Польшей и Литвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!