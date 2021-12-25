Песков о возможном вторжении в Украину: Россия никогда не нападает первой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности" слухи о возможном нападении России на Украину. РФ ни для кого не представляет угрозы.

Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", пишут Вести.ru. Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия никогда первой ни на кого не нападала".

В оправдание подобных заявлений могут быть использованы различные провокации, предположил Песков, добавив, что Москва прилагает все усилия, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, согласно Минским договоренностям и нормандскому формату.

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Кроме того, пресс-секретарь Путина предупредил о серьезных последствиях попыток силового разрешения ситуации на Донбассе.

Ранее Песков заявил, что вооружение и военные, о которых беспокоится Запад, "дислоцированы на территории России".

"Президент (РФ Владимир Путин. – ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают", – сказал представитель страны-агрессора.

Пресс-секретарь Путина назвал данные о передвижении военной мощи возле украинского государства "нагнетанием информационной напряженности".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Песков рассказал, что на сегодня подготовки встречи президентов Украины и России не ведется. Конкретных предложений от Киева по поводу переговоров глав двух государств Москва не получала.