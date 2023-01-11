''Есть большая серая зона, позиции каждый день переходят из рук в руки'': украинский военный рассказал CNN о ситуации в Соледаре

Украинский солдат из 46-й воздушно-мобильной бригады, который защищает нашу страну в восточном городе Соледар, рассказал, что ситуация "критическая". По его словам, есть большая серая зона, а позиции каждый день переходят из рук в руки.

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Кроме того, число погибших российских оккупантов сейчас настолько велико, что "никто их не считает". Об этом он рассказал в комментарии американскому телеканалу CNN.

"Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего", – сказал защитник Украины.

Он также описал динамичное поле боя, где территория ежедневно переходит из рук в руки.

"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно берутся и снова берутся. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом "вагнеровцев", – сказал он.

"В Соледаре никто не считает мертвых", – добавил украинский военный.

Он также рассказал, что по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается русскими.

"Никто не может точно сказать, кто куда двинулся и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, [но] это не так", – уточнил он.

По словам военного, украинская сторона тоже потеряла много военнослужащих в Соледаре, но ряды пополняются, так как бои за шахтерский город продолжаются.

"Личный состав наших частей обновлен почти наполовину, более или менее. У нас даже нет времени запоминать позывные друг друга", – резюмировал украинский защитник.

Стоит отметить, что вечером 10 января владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин распространил фейк о том, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов опроверг это, подчеркнув: окружения Сил обороны в этом районе нет.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что под Соледаром враг несет колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны.

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