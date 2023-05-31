'Перестаньте прятаться под юбки': пропагандист Милонов призвал жителей российского приграничья атаковать Харьковскую область

Российские пропагандисты продолжают биться в истерике из-за того, что война, которую развязала в Украине РФ, перешла и на территорию страны-террориста. В связи с этим депутат Госдумы России Виталий Милонов призвал жителей российского приграничья атаковать Харьковскую область.

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Он заявил, что мужчинам нужно перестать "прятаться под юбку", а пора становится "пушечным мясом". Об этом сообщают российские СМИ.

"Все мужики собрались, зашли и просто не останется там никого. Они все в панике сбегут, если несколько миллион мужиков зайдет с оружием. Русских, разъяренных, готовых убить каждого, кто нападает на их семьи и дома", – заявил Милонов.

В то же время, как он считает, от идеи создания территориальной обороны надо отказаться. Вместо этого российский депутат размечтался о создании отрядов "русского мщения".

Стоит отметить, что Виталий Милонов – российский государственный деятель, политик, рашист и украинофоб. Он является подсанкционным лицом многих стран мира.

Напомним, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков считает, что "лучшим решением проблемы" обстрелов его региона мог бы стать захват оккупантами Харьковской области Украины. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, под силу ли войскам РФ эта задача.

Губернатор Белгородской области потратил почти 10 млрд рублей (462 млн гривен) на оборудование защитных укреплений на границе, однако это не помешало российским добровольцам в проведении рейдов на территорию региона.

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