Переход войны на российскую территорию усугубит экономические проблемы РФ – Bloomberg

Полномасштабное вторжение РФ в Украину уже стоило диктатору Владимиру Путину десятки миллиардов долларов: санкции продолжают негативно влиять на экономику России, а доходы государства-террориста падают. Теперь же, когда война начала переходить на территорию самой РФ, ее экономические проблемы только усугубятся.

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Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что речь идет об операциях подразделений российских добровольцев в Белгородской области РФ. Они вели продолжительные бои с войсками РФ, кроме того, в регионе регулярно звучат взрывы и происходят ЧП на железной дороге и не только.

Также не стоит забывать и о "бавовне" в Курске, Краснодаре, Воронеже и даже Москве, которые были неоднократно атакованы беспилотниками.

Так, в Белгородской области тысячи людей уже переехали во временные убежища в этом же или в других регионах РФ. А в приграничном городе Шебекино несколько местных фабрик были вынуждены прекратить работу из-за того, что их работники уехали из населенного пункта.

"Все, кто находятся рядом с зоной боевых действий, выезжают или думают об этом. Это долгосрочные последствия – даже при благоприятном развитии событий люди вряд ли быстро вернутся", – заявил Евгений Гонтмахер, экономист и бывший чиновник.

В приграничных регионах РФ проживает 10% 143-миллионного населения, так что активизация полномасштабных военных действий начнет влиять на экономику России уже в третьем квартале этого года. И без того мизерный прогноз роста российской экономики до 0,8% в 2023 году может снизиться еще больше, считают в Bloomberg Economics.

Беспорядки в приграничных регионах сместят фокус местной экономики с развития на выживание. Кроме того, бегство жителей приграничья РФ подальше от боевых действий и повреждение инфраструктуры увеличит расходы, говорит Наталья Зубаревич, специалист по регионам РФ Московского государственного университета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия за год увеличила расходы на военные нужды на 282% – до $26 млрд в январе-феврале 2023-го. Это сказывается на бюджете страны-агрессора. Ведь всего за два месяца РФ потратила более 40% всех запланированных годовых расходов на военный сектор. Это увеличивает рекордную дыру в бюджете Кремля.

– Международные санкции, введенные против страны-агрессора России, оказывают непосредственное влияние на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают его экономику.

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