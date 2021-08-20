Переговоры Путина и Меркель перервал телефонный звонок. Видео

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, у последней на встрече зазвонил телефон. Встреча политиков проходила в Кремле.

Инцидент произошел в прямом эфире, когда говорил глава Кремля. Путин рассказывал о развитии экономики, когда у Меркель зазвонил телефон. Она быстро достала аппарат и отклонила вызов. При этом Путин не останавливал свою речь, продолжив фразой: "мы постоянно находимся в телефонном контакте".

Кто именно позвонил канцлеру Германии во время переговоров с главой РФ, неизвестно.

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