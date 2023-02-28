Песков пожаловался, что Макрон и Шольц не звонят Путину, несмотря на все заявления

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в последнее время не звонили кремлевскому диктатору Владимиру Путину, хотя говорили, что поддерживают стремление к диалогу. При этом в России завили, что Путин "открыт" для дипломатии – но исключительно ради "достижения собственных целей".

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Соответствующие тезисы в интервью одному из пропагандистских СМИ озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Когда журналист спросил, настроена ли Москва на диалог, тот начал заверять, что да, но оговорился, что это возможно только в интересах Кремля.

"Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", – заявил Песков.

Представитель Путина напомнил, что от Шольца и Макрона Москва слышала, что те продолжат общаться с российским президентом, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации.

"Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание The Wall Street Journal недавно заявило, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц на встрече с Владимиром Зеленским в Париже якобы призвали украинского лидера начать рассматривать вопрос мирных переговоров с РФ.

– В то же время Шольц публично подчеркивал, что перед любыми российско-украинскими переговорами войска страны-агрессора должны покинуть территорию Украины.

– Что касается Макрона, то на Мюнхенской конференции по безопасности он говорил: пока государство, "выбравшее войну", не проиграет, о переговорах не может быть и речи.

– При этом президент Франции считает, что не стоит "стремиться к полному разгрому РФ, атакуя Россию на ее земле".

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