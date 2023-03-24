Пока красный товарищ Си смотрел коричневой крысе в глаза – та уводила взгляд в сторону, пытаясь зацепиться за исторический горизонт. Диктатор диктатора всегда поймет, но не во всем поддержит. Вот и на сей раз взаимопонимание ограничилось одобрением китайского визитера очередного срока для Путина. Гору оружия, которую так ждали в Москве, пандочка не привезла. Зато охотно приняла рекордные поставки газа по "Силе Сибири". Воистину: чем слабее Сибирь – тем сильнее прокачка газа. Уж сколько раз предупреждали крысу: не завышай ожиданий, Си Цзиньпин – он вообще исключительно про Китай.

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Он тебя приобнимет и ласково задушит. Но бездарность, даже возведенная в степень всемогущества, все равно остается бездарностью. И чем больше у нее власти – тем она опаснее. А у Путина власть абсолютная, и именно она делает его смертельно опасным для всего человечества, а не только для Украины. Хотя именно Украина сегодня платит по счетам, выставленным Кремлем за путло-анекдоты для фрау Штази, объятия для Шредера и танцы с Карин Кнайсль. И за любовь по телефону с Макроном – тоже. Международный Уголовный Суд Гааги, вскипятивший братву выписанным ордером на арест плешивца, попал в солнечное сплетение системы. На какое-то время у нее сбилось дыхание, на губах появилась пена ненависти, и весь мир увидел и услышал подлинные звуки людоедов, долго притворявшихся цивилизованными двуногими. Флер цивильности слетел как по волшебству: из черепа Медведева в сторону Гааги полетели ракеты, Бастрыкин завел уголовное дело на Гаагских судей, а пещера ощетинилась новомодным слоганом "Я/Мы – Путин!" И, кстати, это – чистая правда. Мохнорылые редко делают такие признания, и это – тот самый момент, когда пацанское бахвальство победило несознанку. Так что теперь можно рушить пещеру без зазрения совести, понимая, что людей в общепринятом смысле этого слова там практически не осталось, а те, что есть – не влияют вообще ни на что. Дело не в пренебрежении их жизнями. Они все равно приговорены к уничтожению своими же соплеменниками, и спасти их от этого вряд ли удастся. На этом фоне особенно своевременно прозвучал призыв экс-посла США Макфолла ввести запрет на въезд для всех российских граждан в страны Европы. Впрочем, альтернатива есть: оплатить "взнос на реконструкцию Украины", учрежденный специально для россиян, получающих визы в страны ЕС или "другие демократические страны". От коллективной ответственности не уйти. Она уже висит дамокловым мечом над каждым скрепным черепом. Плешивую эпоху закатывают вручную всем миром, а на смену ей внутри пещеры уже подползает мохнатая эра половозрелых варваров – с кувалдической идеологией от Пригожина и его зэков, с молодцеватым АУЕ, с банальной бытовухой, подстерегающей за каждым углом…

Но обо всем этом товарищ Си Путину не рассказал. Пандочка рассматривала липкую от страха крыску как обреченный организм, прикидывая: сколько территорий сможет съесть сразу, а сколько оставит на десерт. Усиление позиций США в Украине должно, по мнению пекинских товарищей, уравновеситься усилением Китая на Дальнем Востоке и Забайкалье. Просчитав невеселую перспективу такого развития событий, в Киев рванул премьер-министр Японии Фумио Кисида. Сейчас, в преддверии наступления ВСУ, тот кто сделает правильную ставку – присоединится к победителю. А Украине точно не дадут проиграть. Удары беспилотниками по Джанкою с ликвидацией рашистских ракет – это последнее предупреждение Залужного оккупантам: убирайтесь из Крыма, пока есть такая возможность. В противном случае – будете уничтожены. Потеря Крыма станет для Путина смертельной. Если сейчас он еще хорохорится, отчаянно демонстрируя свою активность, то после утраты вожделенного полуострова вся братва соберется и задаст один вопрос: "И ради чего, собственно? Киев не взят, Одесса – тоже, зато теперь – полные штаны санкционных кирпичей и совершенно пустые карманы с перспективой раздевания до трусов. Что ж ты наделал, ядерный мудозвон?" Первый шар в инфополе уже запущен террористом Гиркиным, отчаянно воскликнувшим на камеру: "Заткнись, Владимир Владимирович. Заткнись!" Еще немного – и таврическую крысу накроет волна оскорблений и "предъяв" потерявшей страх скотобазы. И только Володин будет метаться между плешивым и шерстяными, уворачиваясь от плевков. Единственное, что сегодня может и, скорее всего, предпримет раненый Гаагой крысеныш – это массовые репрессии, которые причешут подданных сверху донизу. В принципе, в низовых катакомбах коллектора нелояльных почти не осталось. Последних отлавливают даже в метро, узрев в смартфоне что-то запрещенное. Основная муть будет подниматься на верхних этажах "вертикали" - ее и примется активно вычищать Путин. Он уже дважды за неделю, выступая перед силовичьем, призвал к новым репрессиям. Звероящеры привычно кивали, хотя и не понимали: куда уж жестче-то? Или Царь-крыса хочет видеть будничные расстрелы по всей площади зверофермы? А пока можно покошмарить деятелей уже запрещенного Мемориала, придя к ним с обысками в 6 утра – по старой чекистской традиции.

Но самая большая боль Крысопута – в отсутствии намоленного чуда: товарищ Си спасительных рецептов не привез, а попытка вывести фашистскую пещеру из-под удара Запада под легендой миротворца успеха не возымела. В ответ на этот геополитический финт хитрожопого Си, Байден подписал закон, требующий от разведки рассекретить часть имеющихся данных о происхождении COVID-19. Вашингтон открыто дает понять, что попытки Пекина активничать на российском и иранском направлениях будут иметь далеко идущие последствия. Мало того, что акции китайских компаний рухнули после того, как председатель Си приземлился в Москве – они продолжили дешеветь на фоне рассекречивания данных о происхождении ковида. Китай может сколько угодно отмахиваться от обвинений, но рынок не уломаешь: его реакция формирует ежедневную реальность, и с этим ничего не поделать. Похоже, еще один "сколенподъёмщик" очень скоро станет объяснять своим подданным, почему им станет лучше завтра, но не сейчас.

Чем ближе грохот медного таза на украинских фронтах – тем звонче предвыборные фанфары. Но им не заглушить звуки похоронных оркестров, под которые уже выносят труп империи. Бездыханный, объеденный крысами и зигующими опарышами, смердящий и разлагающийся. И последнее, что прочтут перед ее погребением – будет не молитва, а Гаагский приговор.