Пенсионеры ели гречку, школьники привыкали к ОМОНу: в Санкт-Петербурге провели праздничную акцию. Фото

23 февраля в России проходили массовые празднования – в Санкт-Петербурге прошла акция, посвященная Дню защитника Отечества. Это мероприятие запомнилось многим достаточно необычными развлечениями – тренировки с ОМОНовцами с электрошокерами и угощение гречкой.

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Фотографии с места событий разлетелись по сети. Отмечается, что на мероприятии также выступил известный российский пропагандист и певец Шаман.

"В начале мероприятия пришедшие возложили цветы к памятнику маршалу Жукову, а затем разошлись по тематическим палаткам", – сообщают росСМИ.

В источниках добавляют, что пока дети на сцене пели "Я русский", пенсионеры стояли в очереди к палатке с полевой кухней, а школьников учили правильно держать снабженный электрошокером щит ОМОНовца.

В других палатках расположились тир, выставка вооружения и пункт помощи военнослужащим на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие мероприятия, проведенные в России, кажутся необычными. Так, во Владивостоке вдовам погибших солдат на войне в Украине подарили колбасу. Это событие быстро разлетелось по сети, а "подарки" вызвали смех и удивление у общества.