''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Во Владивостоке вдовам погибших солдат на войне в Украине подарили колбасу. Такие "подарки" вызвали смех и удивление у общества.

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После того, как это известие о вручении колбасы разлетелось по Интернету, публикация была удалена. Но фотографии процесса передачи "вознаграждения" распространились по сети.

РосСМИ сообщают, что данный производитель колбасной продукции сотрудничает с правительством, поэтому было принято решение сгладить негатив от потери мужей на фронте несколькими палками колбасы.

Данная публикация быстро стала популярна в сети – это опубликовало издание The Insider своем Twitter-аккаунте.

Среди комментаторов большинство отнеслись с иронией к такому выбору "подарков" вдовам.

"Туалетную бумагу выдавать будут?", – пишет пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщинам, потерявшим мужей на войне в Украине в составе российской армии, москвичи начали дарить шубы. Вдовы оккупантов даже не пытаются скрыть свою радость от таких "гробовых" от общества.