newspaper
img

"Дальше будет туалетная бумага?" Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Анастасия Ковалева
Общество
1 минута
1,3 т.
'Дальше будет туалетная бумага?' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Во Владивостоке вдовам погибших солдат на войне в Украине подарили колбасу. Такие "подарки" вызвали смех и удивление у общества.

Видео дня

После того, как это известие о вручении колбасы разлетелось по Интернету, публикация была удалена. Но фотографии процесса передачи "вознаграждения" распространились по сети.

РосСМИ сообщают, что данный производитель колбасной продукции сотрудничает с правительством, поэтому было принято решение сгладить негатив от потери мужей на фронте несколькими палками колбасы.

''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото
''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Данная публикация быстро стала популярна в сети – это опубликовало издание The Insider своем Twitter-аккаунте.

''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Среди комментаторов большинство отнеслись с иронией к такому выбору "подарков" вдовам.

"Туалетную бумагу выдавать будут?", – пишет пользователи.

''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото
''Дальше будет туалетная бумага?'' Во Владивостоке вдовам окупантов как подарок выдали колбасу. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, женщинам, потерявшим мужей на войне в Украине в составе российской армии, москвичи начали дарить шубы. Вдовы оккупантов даже не пытаются скрыть свою радость от таких "гробовых" от общества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!