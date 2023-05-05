Пенсионерка из 'отряда Путина' пригрозила Байдену адом из-за 'бавовны' у Кремля. 'Феерическое' видео

Пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, в котором пригрозили президенту США Джо Байдену адом. А причиной очередных угроз стала "бавовна" возле Кремля в Москве.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. В лучших традициях кремлевской пропаганды фанатка российского диктатора заявила, что президенту США "нужно покаяться", чтобы Америку "перестало трясти". (чтобы посмотреть видео, выполните страницу до конца).

"Мы знаем, что на наш Кремль напал беспилотник руками украинцев, но мы знаем, что приказ этот Байден сделал. Байден, сколько можно лезть в Россию, ты уже сошел с ума, тебе уже с Богом надо встречаться. Ты что творишь?" […] Ты же в ад идешь, надо уже с Богом встречаться, а ты в людей стреляешь, разве так можно?" – заявила обеспокоенная женщина.

Она также добавила, что президент США якобы совершил "много зла", а вот Россия якобы всегда была "благословенной землей". Кроме того, по словам пенсионерки, кремлевский диктатор Владимир Путин достался россиянам "от Бога".

Напомним: в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около трех часов ночи.

В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители страны-агрессора РФ, ведущей террористическую войну против Украины, снова запаниковали из-за "бавовны" на своей территории. В этот раз причиной их "беспокойства" стал пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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