Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной, и цинично высказался о гибели украинцев

Российские топ-чиновники продолжают генерировать потрясающие своим цинизмом заявления о жестокой войне России против Украины. В этот раз с заявлением, что РФ "воюет не с Киевом, а с НАТО", выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Серый кардинал" Кремля также заявил, что "ненависти к простым украинцам по определению быть не может", в гибели граждан Украины "виновен" Запад, а государство-агрессор "спасает братский украинский народ от уничтожения". Об этом Патрушев разглагольствовал в интервью пропагандистскому кремлевскому изданию "Аргументы и факты".

Патрушев, который еще не так давно выглядел чуть менее сумасшедшим, чем его заместитель, запасной президент РФ Дмитрий Медведев, решил развеять все сомнения на сей счет - и заявил, что "Россия не воюет с Украиной, а ненависти к простым украинцам "у нас по определению быть не может".

"События на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", - выдал Патрушев.

При этом Россия, развязавшая кровопролитную войну против Украины, по его мнению, "освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа".

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - цинично заявил Патрушев.

Не обошлось и без попыток снова навязать украинцам "братский русский народ" и присвоить себе украинскую культуру. Как заявил Патрушев, украинские традиции, мол, близки жителям России, так же как и "наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев".

"Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - заявил глава российского Совбеза.

При этом, считает Патрушев, Украина обязана капитулировать - и чем скорее, тем лучше. Ведь "чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено".

"Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы. В планы Запада не входит сохранять чьи-либо жизни в ущерб своему обогащению и другим амбициям. При этом американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства", - заявил военный преступник, наравне с президентом РФ Владимиром Путиным виновный в преступлении агрессии против Украины.

Однако признавать свои преступления Патрушев отказывается наотрез. Он убеждает, что в войне виновен не тот, кто ее развязал - а тот, кто пытается помочь жертве агрессии выстоять и защититься. "Братские народы" при этом мгновенно трансформируются в "один народ".

Так, Патрушев договорился для того, чтобы "вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа".

"Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", – продолжил поток сознания в полном соответствии с кремлевскими методичками чиновник.

Напомним, еще несколько лет назад, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщалось, что именно Патрушев "курирует войну на Донбассе".

Его называют одним из самых приближенных людей к Владимиру Путину, имеющим бесспорный вес среди всех российских силовиков. Входит в т.н. партию ястребов, выступающих за агрессивную внешнюю политику России.

Кроме того, именно Патрушев годами решает самые грязные вопросы для Путина - в частности, организовывает ликвидацию тех, кто представляет угрозу для режима российского диктатора.

Так, в 2016 году судья Высокого суда Британии Роберт Оуэн в ходе объявления результатов общественного дознания по делу экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказал, что "скорее всего, убийство одобрили лично глава ФСБ Николай Патрушев и Владимир Путин".

Литвиненко, сотрудничавший с Ми-6, был убит агентами РФ в Британии, умер в больнице от лучевой болезни после отравления радиоактивным веществом полоний-210.