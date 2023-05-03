Патрушев заговорил о 'гибели' США от извержения вулкана и расхвалил 'безопасную Сибирь'

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вновь увлекся рассуждениями о геополитическом будущем и мировых катаклизмах, в результате которых не будет места на земле безопасней и лучше, чем Россия. Так, кремлевский чиновник буквально спит и видит извержение американского спящего вулкана Йеллоустоун.

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Согласно версии опального директора Федеральной службы безопасности, в этом случае станет Восточная Европа и Сибирь. Слова Патрушева передают пропагандистские СМИ.

"Если Йеллоустоун проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью", – мечтательно рассуждает он.

Также Патрушев убежден, что именно поэтому коллективный Запад стремится завладеть Хартлендом (массивная часть Евразии, которая географически расположена в рамках РФ). При этом горе-аналитик вовсе не обременяет себя позицией ряда авторитетных ученых, которые упразднили значение Хартленда, как устаревшего, упрощенного и неприменимого к современным геополитическим процессам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Патрушев уже попадал впросак с подобными заявлениями, когда выдал, что Россия якобы дважды спасала США от распада. Тогда смех это вызвало даже у ряда граждан РФ.

"Он тоже страдает психическими нарушениями на фоне алкоголизма, как и Медведев?", "Не он один так думает. Мои слабоумные знакомые полностью разделяют это мнение. Но почему-то только именно слабоумные", – оставляли комментарии россияне на этот счет.

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