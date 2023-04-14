Патрушев и Герасимов планировали саботировать войну против Украины: утечка секретных документов раскрыла неожиданные данные
Предполагаемая утечка секретных документов Пентагона вскрыла интересную деталь, свидетельствующую о расколе российской правящей верхушки. Из слитых в сеть документов следует, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник генштаба РФ Валерий Герасимов могли участвовать в саботаже войны России против Украины.
Для реализации плана по прекращению войны они назначили дату, когда президент РФ Владимир Путин, страдающий от онкозаболевания, должен был начать курс химиотерапии, однако Герасимов в последний момент передумал. Об этом пишет DW.
Проанализировав содержание одного из слитых в сеть докладов американской разведки, издание пришло к выводу, что Патрушев и Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Также из документа следует, что Путин может страдать от онкозаболевания.
"Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее", – пишет издание.
Однако, как утверждает источник, Герасимов отказался от упомянутых планов практически в последний момент. При этом в DW подчеркнули, что подтверждений этой информации им найти не удалось.
Напомним, 7 апреля стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Всего были слиты свыше 100 секретных документов Пентагона, которые включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали свои расследования по факту появления документов в сети.
Впоследствии был установлен виновник утечек. В США арестовали подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру. Причиной публикации секретных документов якобы стало его желание покрасоваться перед членами созданной им группы Thug Shaker Central, которые объединились на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.
Как выяснилось позже, Тейшейра отвечал за работу коммуникационной сети, именно благодаря этому он и имел доступ к секретным материалам.
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