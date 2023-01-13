Патриарх РПЦ Кирилл опечалился судьбой ''Паши-Мерседеса'' и Ко и пообещал молиться за Украину и украинский народ

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины, а также прославляющий зверства оккупантов, опечалился судьбой наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), которого в мире уже прозвали "Паша-Мерседес". Россиянин пообещал молиться за нашу страну и народ.

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Об этом он заявил в своей проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля 8 января. Гундяев не упомянул имени Лебедя, но всей своей речью дал понять, что его задела рождественская служба ПЦУ в Киево-Печерской лавре, которая ранее практически принадлежала его соратнику, а также санкции, введенные против коллег.

"Враг рода человеческого решил посмеяться над святой землей, над купелью нашей, общерусской купелью Крещения, и возник раскол, очень напоминающий обновленческие расколы в России после революции. Почти копия: и там, и там за расколами – государственная власть; и там, и там за расколами – намерение ослабить и уничтожить Православную церковь, отлучить от Церкви народ Божий, подчинив его раскольническим злоцерковным властям", – заявил он.

Также патриарх сказал, что знает, что произошло в России во время такого же "раскола".

"Где тот обновленческий раскол, которому власть передавала всё? Где те идеи, которые насаждались среди православных людей, чтобы отлучить их от Церкви? Все прошло, следа даже нет. Вот так же будет на Украине – следа не останется от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая Православие на Киевской земле", – продолжил он.

Священник заявил, что все "виновники" будут наказаны. Иначе, как он утверждает, и быть не может.

"Думаю, ждать не так уж долго. Бог поругаем не бывает (Гал. 6:7), и наказаны будут все расколоучители, творцы расколов и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно и взирать, настолько даже их внешний вид не соответствует их званию. И думаете, только мы отсюда имеем это зрение и это понимание реальности, сложившейся сегодня на Украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает! И верим, что все это пройдет, а иначе и быть не может. Ведь расколы нежизнеспособны. Почему? А потому что благодати Божией там нет – пустота, театр, внешний обряд. Какое благочестие, когда порушены все каноны, когда низвергнуты все принципы устроения Православной Церкви? Пустота! Но эта пустота очень опасна для духовной жизни народа", – добавил Гундяев.

Затем он вообще изменил своим принципам и назвал наш народ благочестивым, а также заявил, что молится о нас.

"И сегодня мы – вместе с благочестивым украинским народом, с теми, кто уже сейчас несет на себе печать и мученичества, и исповедничества. Мы молимся за верный канонической истине украинский епископат. Мы молимся за тех, кого сегодня изгоняют из храмов. Мы молимся в первую очередь за верующий народ, чтобы он сохранил веру православную. И точно знаем: как исчезли обновленцы, так исчезнут раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной. И, думаю, пройдет очень немного времени, когда все изменится", – сказал патриарх.

Также он заявил, что задача Церкви – молиться за украинскую землю и всех ее "правдеников" (Гундяев имел в виду прихожан УПЦ – Ред.).

"Молиться и за тех, кто убоялся, кто исчез из поля зрения, кто был призван защищать Православие – и словно исчез. Где они находятся? Куда уехали? В какой они стране? Бог всем им судья! Но глубоко убежден, и убеждение мое непоколебимо, что Господь не оставит Украинскую землю, землю киево-печерских подвижников, землю, овеянную и окропленную кровью новомучеников. И не оставит Церковь, которая словом своим и проповедью своею заложила основы христианской жизни на всем пространстве Святой Руси", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские СМИ сообщают о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 года приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется в соответствии с действующим законодательством.

В то же время итальянская газета Corriere della Sera выпустила статью о священниках УПЦ МП, являющихся агентами страны-агрессора РФ в рясах. В этом материале журналисты потроллили наместника Киево-Печерской лавры. Они окрестили митрополита Павла (Лебедя) "Padre Mercedes". Так священнослужителя называют и в Украине. Свое прозвище "Паша Мерседес" он получил за то, что пользуется дорогим автомобилем Mercedes.

Также OBOZREVATEL писал, что митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не отбирать у УПЦ МП храмы на территории Лавры.

Однако 2 января Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры были закрыты на замок, а двери опечатаны. Там работала комиссия музея.

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