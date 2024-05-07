Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться у власти до конца века и сравнил с Невским: возмутились даже россияне. Видео

Настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл благословил диктатора Владимира Путина на новый термин "президентства" и "жертвы", необходимые во благо государства, пожелав ему править до конца века. Церковник сравнил кремлевского лидера с князем Александром Невским, который "не щадил врагов", но "прославился как святой".

Видео обращения Кирилла к Путину опубликовали российские Telegram-каналы. Глава РПЦ "стелился" перед диктатором обращениями в стиле "ваше высоко... превосходство" и заявил, что глава государства должен иногда принимать "грозные решения".

"Достаточно вспомнить святого благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что мы оба из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой, потому что одно дело защищать страну от врага, а другое дело крушить направо и слева, сгоняя свои фобии или стремясь к карьерным интересам", – сказал Кирилл.

Подытоживая свою речь, патриарх отметил: "Дай Бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания во власти".

Высмеяли такую неприкрытую лесть даже россияне. В комментариях они отметили, что церковник в очередной раз показал искусное умение "пробивать дно".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 мая в столице РФ Москве прошла "инаугурация" кремлевского диктатора Владимира Путина. В своей речи перед россиянами военный преступник в который раз заговорил о целях войны против Украины.

– На инаугурации кремлевского "долгожителя" не было видно лидеров мощных государств мира, хотя несколько европейских стран заявляли, что отправят на это действо своих представителей.

– Между тем, в Нидерландах напомнили так называемому "президенту" РФ о том, что его очень хотят видеть в Международном уголовном суде. С этой целью 7 мая в Гааге устроили акцию PutinJail: Prison, no Kremlin.