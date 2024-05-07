"Тюрьма, а не Кремль": в Гааге в день "инаугурации" Путина устроили акцию с призывом наказать диктатора. Видео
Днем 7 мая в Кремле прошла торжественная церемония инаугурации российского диктатора Владимира Путина: он принял присягу уже в пятый раз. Тем временем в Нидерландах решили напомнить так называемому "президенту" РФ о том, что его очень хотят видеть в Международном уголовном суде.
С этой целью в Гааге устроили акцию PutinJail: Prison, not Kremlin. Видео с места событий опубликовал оппозиционный российский телеканал "Дождь".
"А тем временем в Гааге проходит акция "PutinJail: Prison, not Kremlin". В рамках нее напротив Международного суда ООН установили фигуру российского президента в кандалах и тюремной робе. Автор работы — скульптор Жак Тилли", – отмечено в сообщении.
Телеканал не уточнил, кто именно выступил организатором акции. А вот дополнительных объяснений того, что является ее главной целью, и не требовалось.
Напомним, 7 мая Путин в пятый раз принял присягу президента РФ. После "инаугурации", которую массово проигнорировали цивилизованные страны, диктатор выступил с речью, в которой заявил, что не отказывается от диалога с Западом, упомянул о "СВО" и о том, что своей агрессией против Украины Россия якобы "держит ответ перед своей тысячелетней историей".
Тем временем западные СМИ гадают, пойдет ли диктатор на реальное обновление правительства, ограничится косметическими "перестановками" или и вовсе оставит всех чиновников на своих местах без каких-либо кадровых ротаций.
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