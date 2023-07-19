Патологоанатомические мешки и средства от комаров: в РФ на концерте будут собирать средства на 'самое необходимое' для окупантов

В российском Благовещенске 22 июля пройдет концерт, посвященный сбору средств на помощь оккупантам, которые воюют в Украине. Кроме трусов, носков и полотенец, организаторы надеются передать армии захватчиков мешки для трупов и защитные средства от комаров.

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Такой специфический набор "юного СВО-шника" объявили в социальных сетях, заблокированных в Украине. Сбор денег и пожертвований будет проходить под патриотические песни и спортивные игры.

"На фестивале будут ростовы куклы, каждое фото с ними обойдется в 50 рублей. Еще мы заказали 100 открыток, где все желающие могут написать "нашим мальчикам" теплые слова поддержки", – указано в анонсе.

Судя по перечню необходимого для солдат, воюющих в армии России, Кремль действительно озабочен только количеством вооружения, личный комфорт собственных солдат Москву интересует в последнюю очередь. Мало того, что оккупанты идут на верную смерть как мясо без вразумительных идей и целей, так нуждаются в элементарных средствах гигиены, не говоря уже о патологоанатомических мешках.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году в Курске прошла акция, где волонтеры объявили сбор собачьей шерсти для военных РФ. Из нее для оккупантов планируют изготовить носки, пояса и нити.