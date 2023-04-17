"А что это российский ИГИЛ такой напуганный?" В РФ отменяют военные парады и готовятся к эвакуации

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, сообщили об отмене традиционных парадов на 9 мая по "соображениям безопасности". А вот парад в Москве пока еще намерены провести, правда от демонстрации на 1 мая уже отказались. "Мир" – в России опасное слово, за него можно и в тюрьму попасть. Тем временем жители приграничных регионов РФ в ожидании "армагеддона" готовятся к эвакуации.

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Парад отмены парадов

Первым об измененных планах на 9 мая сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. По его словам, парад решили не проводить, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

В прошлом году "мероприятие" в Белгородской области тоже не состоялось, хотя в соседних приграничных регионах парады провели. Например, улицы Курска "топтали" военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), а также расчеты ФСИН, МВД и других силовых ведомств страны-агрессора.

Однако в этом году уже и Курск "ушел в отказ": губернатор Роман Старовойт заявил, что после совещания "с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность региона", было принято решение не проводить военный парад.

Пока еще неизвестно, что решат в приграничных Брянской, Воронежской и Ростовской областях, в Краснодарском крае: там "бавовна" происходит пореже, но риск "нарваться на неприятности" несомненно высок.

Что касается "главного парада", который традиционно проходит на Красной площади Москвы, то он, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, "готовится и планируется". Министр обороны Сергей Шойгу даже уточнял, что в параде будут участвовать более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

"Аналоговнет" и гомерический хохот

А вот традиционная (и обычно многочисленная) первомайская демонстрация в Москве уже отменена из-за "угрозы терактов".

"А что же это российский ИГИЛ такой напуганный? Ведь Путин ясно сказал – "спецоперация" идет по плану. Значит, не дрожать, не ныть и верить старому бункерному вождю. Вопреки явной его неадекватности, вопреки маразму и постоянной лжи – верить. Все по плану :)", – поиронизировал в своем Telegram-канале политический эксперт, блогер, а сейчас доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

В российском сегменте Telegram тоже едко прошлись по решению родных властей. Некоторые упоминали о самых настоящих репрессиях (в том числе за слово "мир") и страхе властей даже маленьких митингов.

И, конечно же, говорили о том, что зная "горькую правду" о российской армии, реагировать на "гордые комментарии" об "аналоговнетной" технике можно только гомерическим хохотом.

"Для эпохи Путина день победы служил демонстрацией возрождающейся силы России, но в этом году праздник может стать символом растущей слабости его режима", – считают в украинском "Информационном сопротивлении".

Опасное приграничье. И не только

Отмена праздничных мероприятий в России происходит на фоне участившихся обстрелов граничащих с Украиной регионов, также атак беспилотников уже и в "далеких" областях. Что тут говорить, если дроны были замечены всего в 150 километрах от Москвы.

О том, что война уже пришла на территорию РФ, все чаще говорят самироссияне. И такой поворот их очень злит: мол, как так? А как же "Киев за три дня"?

Например. в Белгородской области "бавовна" происходит практически ежедневно. Очередной сюрприз случился в областном центре в ночь на 17 апреля: неизвестные беспилотники атаковали несколько объектов. Пожары были видны за несколько километров – один из них произошел на подстанции.

В то, что в ближайшее время "это прекратится", не верит никто. Более того, даже те россияне, кто фанатично рассчитывал на возможности "второй армии в мире", сегодня стыдливо разводят руками.

"Более того, в российском приграничье готовятся к эвакуации. Они истерично боятся ВСУ", – говорит собеседник OBOZREVATEL из Харькова, у которого в Белгороде живут дальние родственники.

По его словам, мало кто связывает таинственные "хлопки" с тем, что именно из этого региона постоянно обстреливают, например, Харьковскую область. Считают. что это просто "злобствуют нацисты". Однако уничтожение военных целей, несущих смерть украинцам, – святая обязанность защитников нашей страны.