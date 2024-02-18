Отправляют на 'тыловые работы': как РФ использует заключенных для обеспечения своей армии

Страна-агрессор Россия использует своих заключенных не только как живую силу, вербуя их в ЧВК и штурмовые группы. Теперь зэков заставляют работать на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В частности, заключенных отправляют на "тыловые работы" по всей стране.

Такие исправительные центры уже открыли на базе завода "Барнаултрансмаш" в Алтайском крае, на заводе "Курганприбор", Челябинском кузнечно-прессовом заводе, при швейной фабрике "С-Пошив" в Тульской области, где шьют военную экипировку. Также заключенные работают на "Уралвагонзаводе", который производит танки для российских оккупантов.

"Таким образом россияне пытаются экономить средства на работниках ВПК, которым нужно платить рыночную зарплату. Заключенные же выполняют эти задания почти бесплатно", – сказано в сообщении.

Зэки работают на предприятиях российского ВПК на протяжении всего срока отбывания наказания. Отказаться от этой работы они не могут, равно как и выбрать другой вид трудовой деятельности.

Альтернатива в заключенных только одна – вербовка в штурмовые группы типа "Шторм-Z".

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