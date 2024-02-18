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Отправляют на "тыловые работы": как РФ использует заключенных для обеспечения своей армии

София Закревская
Новости России
1 минута
1,3 т.
Отправляют на 'тыловые работы': как РФ использует заключенных для обеспечения своей армии

Страна-агрессор Россия использует своих заключенных не только как живую силу, вербуя их в ЧВК и штурмовые группы. Теперь зэков заставляют работать на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В частности, заключенных отправляют на "тыловые работы" по всей стране.

Такие исправительные центры уже открыли на базе завода "Барнаултрансмаш" в Алтайском крае, на заводе "Курганприбор", Челябинском кузнечно-прессовом заводе, при швейной фабрике "С-Пошив" в Тульской области, где шьют военную экипировку. Также заключенные работают на "Уралвагонзаводе", который производит танки для российских оккупантов.

Отправляют на "тыловые работы": как РФ использует заключенных для обеспечения своей армии

"Таким образом россияне пытаются экономить средства на работниках ВПК, которым нужно платить рыночную зарплату. Заключенные же выполняют эти задания почти бесплатно", – сказано в сообщении.

Зэки работают на предприятиях российского ВПК на протяжении всего срока отбывания наказания. Отказаться от этой работы они не могут, равно как и выбрать другой вид трудовой деятельности.

Альтернатива в заключенных только одна – вербовка в штурмовые группы типа "Шторм-Z".

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