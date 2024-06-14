Отправили 'за кораблем': украинцы бурно отреагировали на 'условия мира' от Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом. Украинцы бурно отреагировали на эти "условия мира" и отправили российского царя "за кораблем".

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Соответствующие комментарии они оставляют в соцсетях. Путин размечтался, что для начала переговоров украинские войска должны полностью покинуть территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонскую и Запорожскую области.

Еще одним условием, по мнению российского лидера, есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

При этом он еще пригрозил, что если Киев и Запад откажутся от этого нового мирного предложения, то условия будут другими.

Украинцы бурно отреагировали на очередные безумные идеи диктатора. Они указали ему на путь за русским кораблем. Также диктатору рекомендовали "засунуть свои условия куда подальше". Ну и, конечно, не обошлось без пожеланий Путину.

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием, диктатор РФ Владимир Путин разразился потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной. палкой.

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