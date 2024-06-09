Путин угрожает ответить на разрешение бить по РФ западным оружием: почему это ловушка для него самого. Интервью с российским оппозиционером Игорем Яковенко

После решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин разразился потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубиной.

В частности, Путин заявил, что Вашингтон и его партнеры ошибаются, считая, что он никогда не применит ядерное оружие. На прошлой неделе диктатор предупредил европейские страны НАТО, что решение позволить Украине наносить удары по территории России их оружием – игра с огнем, которая может привести к глобальному конфликту.

Президент США Байден, со своей стороны, признал, что решение одобрить удары ВСУ американским оружием по РФ "теоретически может" втянуть Запад в конфликт с Москвой, но это маловероятно.

Своими мнениями о том, что означают последние угрозы российского диктатора Путина, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился российский оппозиционер Игорь Яковенко.

– Владимир Путин заявил, что если страны Запада поставляют Украине оружие, которым поражаются объекты на российской территории, то РФ может рассмотреть "асимметричный ответ" и передать аналогичное оружие государствам, откуда "будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России". Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что к предупреждению Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны стоит отнестись со всей серьезностью.

– Очередное сотрясание воздуха, но в действительности у Путина нет на данный момент какого-то адекватного ответа на то, что произошло. После неоднократных угроз (обычно неконкретизированных) в адрес стран НАТО и даже предупреждений о том, что Россия может применить ядерное оружие, Путин на самом деле предпринял очень мало реальных действий, которые могли бы напугать Запад.

И снова поступила такая достаточно невнятная угроза, что мы "ответим асимметрично", мы "дадим "кому-то" оружие для того, чтобы этот "кто-то" наносил удары по военным объектам западных стран". Ну, наверное, речь идет о Соединенных Штатах Америки. Имеется в виду, что именно они должны стать жертвой этого ответа.

Однако заявив о глобальном, страшном ответе, в действительности Путин не может подкрепить свои угрозы серьезными действиями. Ведь это означает, что возникает возможность через третьи руки нанести существенный урон США – например, если поставленной Россией ракетой (и, скорее всего, подготовленными расчетами) какие-нибудь террористы уничтожат один из объектов США или их союзников.

Возникает вопрос, а кто тот инструмент, кто тот исполнитель воли Путина, который нанесет эти удары? Кто враги Запада, враги США, которые могут быть, так сказать, адресатом этого оружия? Иран – вряд ли. У него самого есть не менее эффективное оружие, которым можно ударить по любому военному объекту Америки, если у местного режима хватит на этот шаг политической воли и смелости.

В КНДР тоже есть свои дальнобойные ракеты, которыми периодически пугают соседей. Остаются какие-то террористы, скорее всего, йеменские хуситы. Насколько это реально, трудно сказать, ведь серьезного урона Штатам такие акции не принесут.

В любом случае трудно сказать, каким образом это может спасти Путина. И каким образом это может защитить, так сказать, РФ от ударов по военным объектам на ее территории.

– Долгое время западные партнёры Украины были категорически против того шага, на который они, наконец-то, решились. Почему сейчас точка зрения относительно ударов по территории РФ все же поменялась у многих из них?

– На самом деле это очень запоздалое решение и ничем не объяснимый запрет наносить удары по военным объектам непосредственно на территории РФ. Такого не бывало никогда, чтобы одна страна била по всей территории другой страны чем в голову взбредет, а другая не могла ей полноценно отвечать из-за запрета от союзников. И вот, наконец, хотя бы частично этот запрет снят.

Почему это стало возможным? На мой взгляд, из-за того что вопрос кем-то был выведен на серьёзный уровень общественного обсуждения. Как только этот запрет стал обсуждаться публично, стало понятно, что его защищать уже не может никто, нет аргументов дальше продлевать запрет. Особенно ярко этот момент проявился на слушаниях в Конгрессе США. Когда ни один из участников этого обсуждения не смог привести ни одного толкового аргумента в пользу этого запрета. И стало понятно, что он будет отменяться, что и произошло.

– Предупреждение Путина касалось и ядерной темы. Он заявил, что "Вашингтон и его партнеры ошибаются, считая, что он никогда не применит ядерное оружие", а решение позволить наносить удары по территории РФ западным оружием – "игра с огнем, которая может привести к глобальному конфликту".

– Если подсчитать общее количество подобного рода страшилок, угроз ядерным апокалипсисом, которые за два года этой войны прозвучало в федеральном эфире от российских пропагандистов, Путина, Лаврова и особенно Медведева, то это будет пятизначное число. То есть на самом деле это постоянно звучит. Но здесь уже срабатывает эффект привыкания.

Сейчас ядерного шантажа уже абсолютное большинство политических лидеров Запада не боится. Путин пугает, а им уже почти никому не страшно. То есть понятно, что Путин, конечно, безумец, но он не самоубийца. И поэтому на уничтожение себя прежде всего, которое неизбежно состоится в случае развязывания ядерной войны, даже такой безумец, как Путин, не пойдет.

– Получается, что фактически у него мало остается ресурсов для дальнейшего устрашения и тем более реального ответа?

– На мой взгляд, у него их совсем нет. Потому что, согласитесь, дать баллистические ракеты йеменским хуситам – и что? Ну, может быть, пострадает какая-нибудь одна американская база. И то вряд ли. Я думаю, РФ навряд ли получится осуществить этот шаг. Но даже если это произойдет, то это очень слабый и, я бы сказал, бессильный ответ, что ставит Путина в такое очень уязвимое положение, когда он не в состоянии реально ответить на свои же угрозы. Мир это считывает и все больше перестает бояться этого безумного режима в РФ. То есть понимает, что в большей степени – это пустые слова, которые не будут подкреплены реальными действиями. Вот это уже угроза для Путина.

– На кого тогда рассчитаны такие рассказы и ядерные угрозы? Это еще может произвести впечатление на Западе?

– Думаю, что да, хотя большинство западных лидеров уже освободились от этого испуга. Кто-то уже стер все эти красные линии в своих головах.

Мы видим, что президент Франции Макрон перестал считаться с путинским шантажом. Лидеры Великобритании тоже на это не ведутся. В Соединенных Штатах целый ряд политиков перестали ориентироваться на ядерный шантаж. Стерли эти пресловутые красные линии в своей голове значительное количество конгрессменов. Тот же госсекретарь США Блинкен тоже уже освободился от этого испуга перед ядерным апокалипсисом по-путински.

– Это с одной стороны, а с другой – западный запрет на удары по РФ поставляемым оружием снят все же не полностью. США запрещают Украине наносить удары американским оружием дальше 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируют удары по Москве и Кремлю, заявил Джо Байден.

– Если честно, то у меня вполне резонно возникает вопрос: почему, например, Украина должна ждать, пока бомбардировщики с аэродрома "Энгельс-2" долетят до территории Украины, и только тогда иметь возможность сбивать их уже у себя над головой? Почему нельзя уничтожать эти бомбардировщики на самом аэродроме "Энгельс-2"?

Значит, ответ на этот вопрос либо вообще отсутствует на данном этапе, либо это опять-таки опасение ядерного Армагеддона. То есть у кого-то из советников Байдена в голове этот испуг все еще присутствует. Кремль это знает и его поддерживает, постоянно разжигает, чтобы ядерный шантаж постоянно транслировался, звучал из каждого утюга. Ну, и авось все-таки кто-то будет бояться и благодаря этому не даст Украине современного оружия, задержит на несколько месяцев его передачу.

Влияние ядерного шантажа хотя и минимизировалось, но на кого-то он по-прежнему работает. А так как процесс принятия решения в США включает многих людей, то если какое-то звено начинает бояться, тормозить, мы получаем препятствия и задержку помощи, что так дорого обходится Украине.

– Давайте поговорим о логике российских властей. Ведь в России как будто не замечают, что ЗСУ уже довольно давно бьют по временно оккупированным территориям, которые РФ считает своими. Получается, сам Кремль не считает Крым, Запорожскую, Херсонскую области, Донбасс полностью своими землями?

– Пытаться искать логику в действиях и словах Путина бесполезно. Почему по Крыму бить можно, а скажем, по Курской или Белгородской областях – нельзя? Исходя из "логики" Путина, что Крым, Донецк, Луганск, Херсонская, Запорожская области являются территорией России, – непонятно. Объяснить это невозможно.

Как и ответить на вопрос еще более фундаментальный – а зачем он это все затеял, когда вторгся в Украину 24 февраля 2022 года? Ничего же не угрожало его власти. Он мог вообще до смерти править, прекрасно себя чувствовать. Никаких проблем он не испытывал ни внутри своей страны, ни на международной арене.

Это абсолютно иррациональное мышление, это логика человека, который страдает тяжелым психическим расстройством. К сожалению, этот человек возглавляет ядерную державу.