"Отправили людей на войну, а теперь грустно вздыхают": в сети показали, как встречают "груз 200" из Украины в РФ

В Россию отправили первые трупы оккупантов, которые пришли с войной в Украину 24 февраля. Россияне отправили своих родственников на войну, а теперь грустно вздыхают, получив их мертвыми.

На это в Telegram обратил внимание советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что РФ сама отправила соотечественников убивать и умирать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Обратите внимание, как обреченно принимают смерти своих соотечественников россияне. Просто отправили людей на бессмысленную войну убивать и умирать, и теперь грустно вздыхают. Какая же конченая страна!" – возмутился Геращенко.

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Как видно на кадрах, россияне заверили, что их погибшие родственники мечтали стать военными.

"Мы с вами должны понимать, что офицер, после того, как принял присягу, любой военнослужащий, должен быть готов отдать отдать свою жизнь, если этого Родина потребует. Родина потребовала –они выполнили свой воинский долг, так, как это предписано присягой", – сказал российский офицер.