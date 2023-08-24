'Откуда вы взялись, б**ть?' Лавров отметился неадекватной реакцией на вопросы журналиста о Пригожине

На саммите BRICS в Южной Африке, где Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, у него спросили о гибели предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Лавров неадекватно отреагировал на вопросы, грубо ответил и выругался.

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В сети обнародовали видео, демонстрирующее, как Лавров занервничал, когда его спросили о смерти Пригожина (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Как видно из кадров, журналисты российского издания "Настоящее время" задали вопрос Лаврову, когда тот с сопровождающими его лицами шли по коридору. Министра спросили, как на интересах России в Африке скажется смерть Пригожина. Лавров проигнорировал вопрос и вошел в лифт.

Вторая попытка журналиста пообщаться с российским министром также не увенчалась успехом. Он подошел к Лаврову после брифинга, когда тот уже уходил, и спросил о том, насколько плотно министр сотрудничал с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Глава МИД РФ ответил российским матом.

"Да откуда вы взялись, бл*ть?" – сказал он.

Напомним, 23 августа бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение в Тверской области. Росавиация подтвердила, что в списке пассажиров были основатель ПИК Евгений Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин (исковой "Вагнер").

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального "бунта" вагнеровцев. В общей сложности, как заявили в Росавиации, на борту было 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

В ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и РосСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

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