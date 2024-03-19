'Открыто, без стыда ведут гибридную войну': Медведев обиделся на Запад через Путина и вспомнил заявления о переговорах

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обиделся на страны Запада и обвинил их во лжи и манипуляциях, поскольку там не собираются называть Владимира Путина президентом после выборов в РФ. Ведь, по мнению большинства лидеров стран Запада, эти выборы в России не были законными.

Также Медведева изрядно возмутило заявление президента франции Эмануэля Макрона о возможности направления западных войск в Украину. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Приспешник российского диктатора Путина выразил оскорбления в адрес представителей Франции, Германии и США. Он обвинил их в противоречивости и глупости, при этом называл их "лягушатники" и "колбасники", проводил параллели с лидером нацистов Адольфом Гитлером. В то же время оккупированный Крым он называл частью территории России.

"Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Какой последовательный и мужественный человек", – написал российский политик о Макроне.

Также Медведев в своем сообщении отреагировал на заявление Германии о том, что страна не будет признавать Путина президентом, поскольку выборы в России не были проведены свободно и честно.

"Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать В.Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам?

И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но чтобы хоть как-то напомнить, нужно отметиться бессмысленным заявлением", – заявил приспешник российского диктатора Путина.

В то же время, лидеров Соединенных Штатов он обвинил в ведении "гибридной войны" против России.

"Еще дерзкие официальные лица Пиндстана. Открыто, без стыда ведут гибридную войну против нас. Используют в ней все: и огромные поставки оружия врагу, и отправление своих военных специалистов, и работу сил разведки. И сразу на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", – добавил Медведев.

Ранее Медведев решил еще раз выдвинуть свои условия Украине. В частности, он размечтался о капитуляции нашей страны и предложил так называемую альтернативную "формулу мира". В своем больном воображении Медведев издал, что мир должен признать "нацистский характер" политического режима в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Медведев повторил фразу кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Также он заявил, что "Украина – это, безусловно, Россия". С соответствующими тезисами украинофоб выступил на пропагандистском форуме "Всемирный фестиваль молодежи".

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