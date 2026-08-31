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В Киеве изменят правила движения по мостам во время воздушных тревог, – Кличко

Глеб Иванов
Кияни
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Разработанный алгоритм будет передан на рассмотрение Верховной Рады
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Киевские власти подготовили обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Среди прочего будет пересмотрен порядок организации движения по мостам во время воздушных тревог.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Созвали совет обороны города Киева. Среди главных вопросов – в частности, обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы, исходя из обновленных протоколов, сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях", – рассказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, совместно с военными будет пересмотрен порядок организации движения по мостам столицы во время воздушных тревог.

"Предложим правительству отработанный алгоритм", – подытожил мэр.

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Редакционная политика