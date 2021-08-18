В России упал истребитель МиГ-29, есть погибший

В Астраханской области России 18 августа вечером разбился истребитель МиГ-29. Во время катастрофы погиб пилот.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщают РИА Новости. Борт упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук.

В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта.

Изначально борт пропал с радаров как раз в районе полигона, а позднее уже стало известно о катастрофе. Сейчас к месту падения направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил.

В СМИ отмечают, что речь идет о самолете МиГ-29СМТ – модернизированной версии одноместного истребителя МиГ-29СМ.

Полигон Ашулук расположен недалеко от Астрахани вблизи с границей Казахстана. На нем проводятся военные учения и испытания зенитно-ракетных вооружений.

Как сообщалOBOZREVATEL, накануне в Московской области во время тренировочного полета разбился Ил-112в. На борту самолета находились три человека. Авария произошла в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома Кубинка.