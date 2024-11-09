'Он нам никакой не друг и не родственник': россиян возмутила идея Трампа обвалить цены на нефть. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является врагом для россиян. К такому выводу пропагандист пришел после заявлений американца о развитии добычи нефти.

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Соловьев сначала вспомнил "слова Трампа", что для Америки главное, чтобы не было союза между РФ и КНР. А затем приписал президенту США об "обвале цен на нефть"

"И мне нужно обвалить цену на нефть, чтобы россиянам стало плохо", - якобы процитировал Соловьев Трампа.

Пропагандист завершил мысль строчками из песни Владимира Высоцкого "Песня автозавистника": "Он нам не друг и не родственник, он нам заклятый враг".

Соловьев почему-то привел только эти слова поэта, хотя мог бы процитировать его полностью, о "наглым капитализме" и его "зверином лике", о том, за что деды воевали, "гибли и мерли в семнадцатом году" и т.д. Но у Высоцкого это был сарказм, а Соловьев говорит серьезно.

Причем, пропагандист приписывает Трампу слова российских олигархов.

На самом деле Дональд Трамп после своей первой речи после победы на выборах пообещал активизировать разработку нефтяных скважин в США.

"У нас есть больше черного золота, чем у любой другой страны мира! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России", – отмечал американец.

Это уже потом российский олигарх Олег Дерипаска у себя в Telegram-канале в панике написал, что Трамп "может уже к маю следующего года снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель".

А "чтобы россиянам стало плохо" Соловьев уже, очевидно, по привычке придумал сам.

Более того, Соловьев добавил, что это "не американский народ, а американский политический истеблишмент является врагом" России.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Соловьев вновь устроил истерику в прямом эфире и набросился на свою коллегу, предательницу Украины, перебежчицу и российскую пропагандистку Татьяну Монтян. Он выдал, что ее нужно отправить в колонию, а затем "выбросить из страны".