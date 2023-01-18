Окончательный приговор: российский подросток, который хотел взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, приговорен к 5 годам колонии. Фото

Российский подросток из Канска Никита Уваров, который хотел взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, получил за свое виртуальное желание 5 лет колонии. Суд уже утвердил окончательный приговор.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. 16-летнего подростка прозвали "канский террорист". Он уже сидит в тюрьме (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уварова обвинили в обучении в террористических целях. При этом двоих его друзей освободили от тюрьмы за содействие следствию. Однако по остальным статьям, а именно – изготовление и оборот взрывчатки они получили условно 3 и 4 года.

Школьников задержали в 2020 году, когда они расклеивали листовки на здание ФСБ. Отмечается, что в их телефонах силовики обнаружили чаты с обсуждением про взрывы, анархизм, разговоры о бомбах и взрывах коктейлей Молотова.

Кроме того, изначально подросткам приписывали статью об участии в террористическом сообществе, но дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Но Уваров все таки был приговорен в феврале 2022 года. На тот момент ему было 15 лет. Подросток отрицал то, что создал в Minecraft "здание ФСБ" и планировал его "взорвать". Парень заявлял, что на него давили во время следствия. А в конце концов сказал, что будет отбывать срок "с чистой совестью и достоинством".

Адвокаты Уварова просила изменить реальный срок на условный, но суд в этом отказал. Так Верховный суд РФ оставил приговор без изменений. Хотя ранее увеличить срок приговора первой инстанции требовала прокуратура. Она просила, чтобы 16-летний подросток отсидел девять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, фрагмент переписки подростков, в которой они обсуждали "взрыв" здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft, вызвал общественный резонанс. Ведь именно эта часть переписки стала в дальнейшем основанием для обвинения. Примечательно, что директор ФСБ Александр Бортников в июне 2021 года заявлял, что террористы якобы вербуют молодежь в многопользовательских компьютерных играх, также специально создают "игровые ситуации совершения терактов".