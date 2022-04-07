Около 60 псковских десантников отказались воевать в Украине – росСМИ

В рядах российских оккупантов растет количество тех, кто отказывается воевать против Украины. Остаться в живых захотели еще около 60 псковских десантников.

После первых дней полномасштабной войны их вывели сначала на территорию Беларуси, а потом вернули в место дислокации в Псков. Об этом сообщает "Псковская губерния" в Telegram-канале.

По данным местных ресурсов, большую часть из этих десантников решили уволить. Некоторым из них даже угрожают уголовными делами. Также сообщается, что в Псков с целью "разбора полетов" прибыло руководство Минобороны РФ.

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Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины было ликвидировано около 18600 российских оккупантов. Также враги потеряли почти 700 танков, более 150 самолетов, 135 вертолетов и сотни единиц другой боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, исход войны будет решен в течение следующих двух-трех недель. По его словам, у России нет резервов, чтобы продолжать активные боевые действия.