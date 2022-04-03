Арестович заявил, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель: у России нет резерва

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что исход войны будет решен в течение следующих двух-трех недель. По его словам, у РФ нет резерва, чтобы активно продолжать действующую фазу сражения.

Об этом политик рассказал журналистам во время визита в Ирпень. Он также отметил важность освобождения Мариуполя от российских захватчиков.

"Мариуполь надо освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем. Если первая судьба войны преимущественно решалась кампанией на севере, то сейчас вторая – на востоке. В зависимости от ее решения будет и понятно", – сказал советник.

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Он считает, что в течение трех суток оккупанты будут покидать территорию Украины – после этого следующие две недели "решат все".

"Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил "2-3 недели", но это - с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за трое суток они активно должны уйти и после этого 2 недели решат все", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери живой силы РФ в войне против Украины на 39-е ее сутки превысили 18 тысяч человек. Кроме того, у путинской армии больше нет свыше 1800 бронемашин, почти 650 танков и 277 самолетов с вертолетами.

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