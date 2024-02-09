В России разгорелся сильный пожар на НПЗ 'Ильский': россияне жаловались на БПЛА и взрывы. Фото и видео

В стране-агрессоре России произошел очередной пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На этот раз речь идет про НПЗ "Ильский" в Северском районе Краснодарского края РФ.

О сильном пожаре на объекта сообщили российские пропагандистские каналы в Telagram. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 9 февраля.

РосСМИ пишут, что россияне якобы слышали" звуки, похожие на звук пролета БПЛА" и взрывы. На одном из видео можно услышать, что в это время был объявлен воздушной тревоги.

В оперативном штабе региона признали, что произошел пожар на территории Ильского НПЗ и выдали мол "открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода".

"Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", – сказано в сообщении.

Из открытых источников известно, что Ильский НПЗ им. А. А. Шамара (ООО "КНГК-ИНПЗ") — нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа страны-агрессора. Завод осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля в Пермском крае страны-агрессора России прогремел взрыв на газопроводе, в результате чего загорелся грузовой поезд. Пожар также охватил жилые дома.