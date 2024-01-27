Путин ждет возвращения Трампа, чтобы окончить войну, но это еще один просчет Кремля, – экс-генсек НАТО

Стратегия российского диктатора Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа на должность главы Соединенных Штатов Америки является еще одним просчетом Кремля. Путин надеется, что Трамп может помочь заключить "грязное соглашение" для завершения войны в Украине, однако вряд ли это произойдет.

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Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО (с 1999 по 2004 год) и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон, передает Bloomberg. По его словам, Трамп действительно имеет дружественную к РФ риторику, однако в должности президента Штатов он фактически укрепил американскую оборону и увеличил взносы в Альянс.

Робертсон считает, что Путин надеется на президентство Трампа, поскольку его преступная армия не может добиться прогресса на поле боя.

"Путину, похоже, остается лишь подождать до избрания Трампа, который, как он надеется, заключит какое-то грязное соглашение, чтобы завершить войну. Но даже эта стратегия, если ее можно так назвать, не является правильной", – сказал экс-генсек блока.

Он отметил, что конгрессмены-республиканцы во время встреч в Великобритании четко говорили о том, что такая стратегия президента государства-агрессора является ошибочной.

"Во время своего пребывания в должности вопреки своей риторике президент Трамп отправил ракеты в Польшу, увеличил финансирование НАТО и существенно усилил мощь собственной армии. Это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", – отметил Робертсон.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин хочет, чтобы на президентских выборах в США в 2024 году победил Дональд Трамп, считает бывший эксперт Белого дома по вопросам России Фиона Хилл. По ее словам, глава Кремля "знает, как манипулировать Трампом", и все еще считает его своим "активом".

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